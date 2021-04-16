Çin'de 1992'den beri ilk! Rekor kırdı...

Çin ekonomisi 2021 yılının ilk üç ayında üretim ve yatırım faaliyetlerindeki güçlenmeye tüketici harcamalarının da dahil olmasından desteklendi. Çin, 2021'in ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 18,3 büyüme gösterdi.

CNN'in haberine göre bu, Çin'in rakamları yayınlamaya başladığı 1992 yılından bu yana en iyi üç aylık büyüme. Hükümete göre, üç aylık bazda Çin ekonomisi Ocak-Mart döneminde yalnızca yüzde 0,6 büyüdü. 2020'nin dördüncü çeyreğinde ekonomi yüzde 6,5 büyümüştü.

Büyüme rakamları, Çin'deki ekonomik toparlanmanın ivme kazanmaya devam ettiğini gösteriyor. Çinli yetkililer geçen yılki performansı "beklediğimizden daha iyi" olarak nitelendirdi.

Perakende satışlar yüzde 28'lik beklentiler aşarak 34.2 düzeyinde gerçekleşti. Sabit varlık yatırımları ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25.6 arttı. İşsizlik oranı yüzde 5.3 olarak gerçekleşti.

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