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Çin ve ABD ticaret temsilcileri çevrim içi toplantıda görüştü

#ABD Ticaret Temsilcileri#Çin#Stratejik Ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi
Çin ve ABD ticaret temsilcileri çevrim içi toplantıda görüştü

Çin ve ABD ticaret temsilcileri, uzun aradan sonra iki ülke arasındaki ticaret sorunlarını ele almak üzere toplantı düzenledi.

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Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Başmüzakerecisi Liu Hı, önceki ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle karşılıklı gümrük tarife artışlarının askıya alınması için yapılan "Faz 1" anlaşmasının detaylarını görüşmek üzere, ABD Dış Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile çevrim içi toplantıda bir araya geldi. Görüşmede, tarafların "pragmatik, yapıcı ve samimi görüş alışverişinde bulunduğu" belirtildi.

ŞARTLARIN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKTİĞİ BELİRTİLMİŞTİ

ABD Dış Ticaret Temsilcisi Tai, 4 Ekim'de merkezi Washington'da bulunan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezinde (CSIS) katıldığı toplantıda, Washington ve Pekin arasında 2020 başında gümrük tarifelerindeki karşılıklı artışların askıya alınması için varılan birinci faz anlaşmanın şartlarının yerine getirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Tai, ABD'nin birinci faz ticaret anlaşmasında ele alınmayan Çin'in devlet merkezli ve piyasa dışı ticaret uygulamalarına dair endişelerinin devam ettiğini ve bunu müzakerelerde Çinli muhataplarına ileteceklerini ifade etmişti. Liu da ABD'nin anlaşmanın ardından Çin mamullerine getirdiği ilave tarife ve ihracat yasaklarının iptal edilmesini istemişti.

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#ABD Ticaret Temsilcileri#Çin#Stratejik Ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi