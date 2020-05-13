Çiftçiye tedarik desteği

Ziraat Bankası ve Migros tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı amacıyla bir protokol imzaladı. Çiftçi-market-banka işbirliği kapsamında gerçekleştirilen bu proje kapsamında çiftçiler, Migros’ta satılacak ürünlerinin bedelini vade beklemeden Ziraat Bankası’ndan peşin olarak alabilecek. Proje ile ürünlerini Migros’a satan üreticilere, ürünleri daha raflarda tüketicilere sunulurken alacaklarının ödenmesi Ziraat Bankası tarafından yapılacak. Böylece, bir yandan üreticilerin alacaklarını daha kısa sürede tahsil etmesi sağlanırken, bir yandan da üreticiden tüketiciye uzanan tedarik zincirindeki aracılar azaltılarak gıda fiyatlarının dengelenmesine katkı sağlanmış olacak.

DAHA GÜÇLÜ ÜRETİM



Bu proje ile çiftçilerin üretime daha güçlü bir şekilde devam edeceğini belirten Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, “Çiftçilerimizin tarımsal üretim ve yatırımlarına güçlü şekilde finansal destek vermeye devam ediyoruz. Migros’la imzaladığımız protokolle, çiftçilerimize yalnızca üretim aşamasının finansmanıyla değil, aynı zamanda ürününün doğrudan pazara ulaştırılması ve alacaklarını vade beklemeden hızla tahsil ederek üretimlerine daha güçlü bir şekilde devam edebilmelerine imkan sağlayarak da destek olmayı hedefliyoruz” dedi.



İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte tarımsal üretimin ve güvenilir gıdaya erişimin önemini bir kez daha gösterdiğini söyleyen Migros Ticaret İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu, “Kendi kendine yetebilme tüm ülkelerin en önemli gündemi. Migros’un cirosunun yüzde 77’si tarıma dayalı. Tarım Kredi Kooperatifleri’nden yıllık 100 milyon TL’lik alım yapıyoruz” şeklinde konuştu.

BİREYSEL ALIMLAR

Bireysel alım yaptıkları yaklaşık 15 bin çiftçi olduğunu belirten Rodoslu, “Üretimin devamlılığını sağlamak için finansal açıdan desteklenmeleri çok önemli. Bu sebeple Ziraat Bankası ile Türkiye’de bir ilk olan ‘Üretici Finansman Sistemi’ne imza attık” diye konuştu.