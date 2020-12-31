Çiftçi borçlarına envanter taraması

Ekonomik sorun yaşayan kesimlerin rahatlatılması için yapılan yeniden yapılandırmanın dışında kalan çiftçilerle ilgili çalışmalar sürüyor. Yapılan bir seri toplantıda, farklı görüşler ortaya atıldığı öğrenildi. Tarım Kredi Kooperatifleri yönetiminin borçların yapılandırılmasına sıcak bakmadığı, ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın orta yol aradığı öğrenildi.

MASAYA OTURULDU

Edinilen bilgiye göre, ekonomik krizden etkilenen, kuraklık nedeniyle yeni dönemi ilişkin beklentilerinde sıkıntı yaşayan üreticilerle ilgili yapılan çalışmalar devam ediyor. Çok sayıda milletvekilinin seçim bölgelerinde çok sayıda şikayet aldıklarını dile getrilmesinin ardından konu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a götürülmüş ve çalışma yapılmasına karar verilmişti.



Bu süreçte, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin ilgili kurumlar ve milletvekillerinin katılımıyla birden fazla toplantı yaptığı öğrenildi. Toplantılarda, çiftçilerin hem Tarım Kredi Kooperatifleri, hem de Ziraat Bankası’na olan borçlarının envanteri çıkartıldı. Tarım Kredi Kooperatifleri yönetiminin takibe düşen çiftçi borçlarının yansıtıldığı kadar yüksek olmadığını savunduğu öğrenildi.

FARKLI GÖRÜŞLER

860 bin üyesi bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri’nde borçları takibe düşenlerin oranının yüzde 2 olduğu, bu rakamın kabul edilebilir sınırlarda kaldığı bilgisi paylaşıldı. Ancak, Maliye Bakanlığı’nın yaptığı çalışmada, Ziraat Bankası borçları da dahil, çiftçilerin tüm borçlarından takibe düşenlerin oranının yüzde 15 olduğu öğrenildi.



YENİ DÜZENLEME

Toplantılardaki görüş farklılığı nedeniyle henüz adım atılmadı. Toplantıya katılan bazı bürokratların, çiftçilerle ilgili olarak sadece bankalar düzeyinde yaşanan takınıklıklarla ilgili adım atılmasının doğru olacağını önerdiği öğrenildi. Çalışmaların Ocak ayında süreceği, TBMM’nin yeniden çalışmaya başladığı dönemde, diğer düzenlemelerle birlikte torba teklif maddesine dönüştürülebileceği belirtildi. Çalışmaların, çiftçilerin yaklaşık 5 milyar liralık borcu için sürdürüldüğü belirtiliyor.