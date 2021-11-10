Cezayir ile LNG ticareti görüşmeleri olumlu seyrediyor

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Bakan Dönmez, Türkiye-Cezayir Karma Ekonomik Komisyonu 11. Dönem Toplantısının ardından protokol ve anlaşmaların imza töreninde, mevkidaşı Muhammed Arkab ile basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasındaki son komisyon toplantısının 2012'de yapıldığını anımsatan Dönmez, "Mevkidaşım ile detaylı bir görüşmemiz oldu. Yeni iş birliği alanlarını ve muhtemel fırsatları değerlendirdik. Bu temasların sonuçlarını çok kısa bir süre içinde göreceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hacminin son 10 yılda en yüksek seviyesine 2014'te yaklaşık 5 milyar dolarla ulaştığını kaydederek, son yıllarda ticaret hacminin salgının da etkisiyle azaldığını söyledi.

Bakan Dönmez, Türkiye'nin Cezayir'den ithalatında enerjinin payının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Ülkelerimiz arasında enerji alanında iş birliği potansiyeli, yalnızca LNG ithalatı ile sınırlı değildir. Başta hidrokarbonlar, madencilik ve yenilenebilir enerji olmak üzere enerjinin diğer alanlarında da önemli iş birliği potansiyelimiz bulunmaktadır. Bu ziyaretimizde hidrokarbonlar alanında Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), madencilik alanında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), muhataplarıyla önemli temaslarda bulundular. Bu temaslarla iş birliğimizi daha da ileri seviyeye götüreceğimize şüphem yoktur."

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Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliğini artırmak için farklı ülke ve kaynak opsiyonlarını her zaman değerlendirdiğini vurgulayan Dönmez, "Cezayir ile de uzun yıllara dayanan bir LNG ticaretimiz söz konusu. BOTAŞ ve Sonatrach arasında 30 yılı aşkın bir süredir devam eden LNG alım anlaşması 2024'te sona eriyor. Mevcut kontratın uzatılması ve kapasitenin artırılması da dahil olmak üzere, diğer ticari konular ve yeni iş birliği alanları konularındaki görüşmelerimiz olumlu seyrediyor. Cezayir ile her konuda olduğu gibi LNG alımında da iş birliğimizi ilerletmek arzusundayız. Gerek heyetler arası görüşmede gerekse de Sayın Bakan ile yaptığımız ikili görüşmede bu anlamda olumlu neticeler aldık." diye konuştu.

"CEZAYİR'İN TÜRKİYE'NİN AFRİKA'DA EN ÇOK YATIRIM YAPTIĞI ÜLKE"

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Bakan Dönmez, Cezayir'in Türkiye'nin Afrika kıtasında en çok yatırım yaptığı ülke olduğunu belirtti.

Cezayir'de yaklaşık 1300 Türk firmasının toplam yatırım tutarının 5 milyar dolar civarında olduğunu kaydeden Dönmez, bu firmaların ülkede yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağladığını ifade etti.

Dönmez, konuşmaların ardından basın mensuplarının Türkiye-Cezayir arasındaki enerji ilişkilerine ilişkin sorduğu bir soruya ise "LNG için yıllardır güven içinde bir ilişkimiz söz konusu. Cezayir LPG ithalatında da önemli bir tedarikçi. Ayrıca Ceyhan'da Sonatrach'ın yatırımı var ve 'kazan-kazan' ilkesiyle Sonatrach'ın uç ürün üretme stratejisini destekliyoruz. Konuyu bir ürünün ticareti ile sınırlandırmadan farklı iş birliği fırsatları olabilir." şeklinde yanıtladı.