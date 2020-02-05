Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? 5 Şubat 2020 altın piyasalarında son durum

Altın piyasalarındaki son durum günün ilk saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle çeyrek altının ne kadardan işlem gördüğü yatırımcılar ve fiyat araştırması yapan vatandaşlarca merak ediliyor. İşte, 5 Şubat 2020 altın piyasalarında son durum...

Altının gram fiyatı, yüzde 0,5 yükselişle 300,5 lira seviyesinde bulunuyor.



Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 300,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 489 lira, Cumhuriyet altını da 2.001 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise dün Asya piyasalarında 1.549 doları görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.561 dolardan işlem görüyor.



Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin hafiflemesine paralel azalan risk algısının, dün altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını kaydetti.



Bugün yurt dışında ABD ve Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile Suriye'ye ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.560 doların destek konumunda bulunduğunu, gram altında ise 300-305 lira bandının izleneceğini ifade etti.

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