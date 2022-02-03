Çevreci yakıtla ilk uçuş Paris’e

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Sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen uçak yakıtı ilk kez dün gerçekleşen TK1823 sefer sayılı İstanbul Havalimanı -Paris Charles De Gaulle Havalimanı uçuşunda kullanıldı. İlgili rotada haftada bir gün kullanılacak çevreci yakıtın süreç içerisinde farklı uçuş rotalarında da değerlendirilmesi ve daha yaygın kullanımı planlanıyor. Türk Hava Yolları’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Havacılık endüstrisinin iklim değişikliğine olan etkisinin farkında olan ve bu etkiyi azaltmak için projeler geliştiren bayrak taşıyıcı havayolu çevreci yakıt kullanımı ile birlikte misafirlerinin karbon ayak izinin azaltılması noktasında önemli bir adım atmış oldu. Türk Hava Yolları’nın kullanacağı sürdürülebilir havacılık yakıtı aynı miktardaki geleneksel kerosen yakıta kıyasla yüzde 87’ye varan oranda sera gazı emisyon azaltımı sağlıyor” denildi.

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BİLİNÇ VE SORUMLULUK

Sürdürülebilir kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilen ilk uçuş ile ilgili Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; “Dünyada en çok ülkeye uçan havayoluyuz. Bunu söylerken aslında ‘misafirlerini dünyada en zengin biyoçeşitlilik ile buluşturan havayoluyuz’ da demiş oluyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı bu bilinç ve sorumluluk ile gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilir kaynaklar kullanılarak gerçekleştirdiğimiz ilk uçuşumuz da bu vizyonumuzun bir parçası. İnanıyoruz ki bugün olduğu gibi gelecek nesiller de dünyayı Türk Hava Yolları ile ve aynı güzelliğiyle keşfedecek. Dünyamızı korumaya odaklandığımız çalışmalarımız sürecek” dedi.

YAKINDAN TAKİP

Yakıtın uçaklara yüklenme sürecinin Türk Hava Yolları iştiraki olan TFS (Turkish Fuel Services) Akaryakıt Anonim şirketi tarafından gerçekleştirildiğini kaydeden Bolat, “Belçikalı Neste firmasından tedarik edilen çevreci ürün TFS’nin yakıt çiftliğinde depolanarak geleneksel jet yakıtı ile harmanlanıyor ve sonrasında uçaklara ikmal ediliyor. Türkiye’de Boğaziçi üniversitesi bünyesinde biyoyakıt üretimi konusundaki çalışmaları yakından takip ediyor, çıkacak neticeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Yüksek enerji içeriğine sahip çevreci yakıt temiz yanma sayesinde SOx ve NOx emisyonlarının zararlı partiküllerini de azaltmaya yardımcı oluyor” diye konuştu.