Çevre ve teknolojiye 120 milyon Euro yatırım

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Bursa Çimento yaklaşık 120 milyon Euro’luk modernizasyon yatırımına başladı. Yatırımlarını 2023’ün ilk çeyreğinde tamamlamayı planladıklarını ifade eden Bursa Çimento Genel Müdürü Osman Nemli, “Bu yatırım sadece maliyete dönük değil, yaptığımız çalışmanın neredeyse yarısı tamamen çevre ve teknoloji yatırımlarına odaklı. Yatırımımız tamamlandığında, Türkiye’deki çimento fabrikaları arasında en üst düzey teknolojiyi kullanan fabrika olacağız. Bu konuda oldukça iddialıyız” diye konuştu.

CARİ AÇIĞA KATKI

‘Sürdürülebilir Gelecek İçin Yenilenen Bursa Çimento’ sloganı ile hayata geçirecekleri yeni yatırımla birlikte, tesiste kalorifik tüketimin düşerken enerji tüketiminin de azalacağını ifade eden Nemli, aynı zamanda yüzde 10 daha az elektrik tüketimi, yüzde 35 daha az yanma kaynaklı CO2 emisyonu, yüzde 10 daha az doğal hammadde kullanımı ve daha az su tüketimi, yüzde 50 daha az baca sayısı, yüzde 40 daha az NOX emisyonu, yüzde 25 daha az çevresel toz emisyonu olacağını söyledi. Yatırımla ayrıca 6 kat kapalı stok alanı oluşacağını ve cari açığa yıllık 100 milyon TL katkı sağlayacaklarını belirten Nemli, “Avrupa Birliği’nde yürürlükte olan çevre yönetmeliklerinden daha fazlasına uyumlu olan, bu uyumu sağlarken ithal ürünlere bağımlılığımızı daha da azaltan, fabrika içi elleçleme ve taşıma miktarlarını yüzde 50’den fazla aşağı çeken, doğal hammadde ve su kullanımını azaltan, dijital dönüşümünü tamamlamış bir fabrika hedefliyoruz. Sürekli iyileştirme çalışmalarımız ile de bu hedefimiz doğrultusunda yol almaya devam ediyoruz” dedi. Bursa ve ülke ekonomisine katkı sağlama amacında olduklarını dile getiren Nemli, sürekli kendilerini geliştirerek çalışmaya, üretmeye ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

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YILLIK ÜRETİM 2.8 MİLYON TON

1966’dan faaliyet gösterdiklerini söyleyen Bursa Çimento Genel Müdürü Osman Nemli, yıllık 2 milyon 850 bin ton çimento üretim kapasitesine sahip olduklarını kaydetti. Nemli, “Her tür inşaata ve inşaat malzemesi üretim tesislerine ürün veriyoruz. Bursa’da birçok büyük projede imzamız var. Tüm nitelikli üst seviye konut projelerinin birçoğunda tercih ediliyoruz. İhracatımızda da öne çıkan ülkeler Yunanistan, Ukrayna, Libya olmakla beraber, bu coğrafyalarda çok sayıda müşteriye sahibiz” diye konuştu.