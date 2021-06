Ceviz üreticileri ceviz ithalatını azaltmak için harekete geçti: Cari açığa ‘yerli ceviz’ çözümü

TÜRKİYE’de dünya standartlarında üretilen ceviz miktarını arttırmayı hedefleyen Ceviz Üreticileri Derneği, ilk genel kurulunu Ural Ataman Klasik Araba Müzesi’nde 22 Haziran’da gerçekleştirdi. Ceviz Üreticileri Derneği’nin yeni dönem Yönetim Kurulu adına bir konuşma yapan Erba Tarım Kurucusu Ömer Ergüder “Üyelerimiz yaklaşık 35 bin dekarı kapsayan orta ve büyük ölçekli tarım arazilerinde modern tarım teknikleri kullanarak, dünya standartlarında ceviz üretimi yapmakta olan kurumsal girişimcilerdir. Derneğimizin ana amacı dünyanın en büyük ceviz pazarı olan Türkiye’de, üyelerimiz tarafından yüksek standartlarda üretilen lezzetli ve kaliteli ceviz miktarını arttırarak, 250 milyon dolara yaklaşan cari açığa pozitif katkı sağlamaktır. Bizim görevimiz dünyanın en iyisini üretmek, tüketicilerimizden ricamız ise Türkiye’nin üretimi lezzetli ve kaliteli cevizi ısrarla talep etmeleridir” dedi.

HEDEF VERİMİ ARTTIRMAK

Genel kurul ardından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Ceviz Üreticileri Derneği üyeleri 35 bin dekarda dikili 900 binden fazla ceviz ağacı ile kısa vadede yıllık 19 bin ton rekolteye ulaşmayı hedeflerken Türkiye genelinde dekar başına 200-250 kg olan ortalama ceviz verimini de 500-550 kilograma yükseltmeyi planlamakta. Bu iddialı hedefe ulaşmak için oluşturulan üretim komitesi, fidan seçiminden bahçe kurulumuna, bitki beslemeden sürdürülebilir bahçe yönetimine, eğitimden tarım teknolojileri kullanımına kadar modern tarım teknikleri konusunda üyelerine yol göstermek için kollarını sıvadı. Tarih boyunca tarımın beşiği olmuş olan Anadolu ve Trakya toprakları, başta ceviz olmak üzere pek çok ürünün en lezzetlisinin ve en kalitelisinin üretildiği yer olagelmiştir. Bugün tükettiğimiz cevizin yüzde 70’ine yakın miktarını ithal ediyor olmamız yalnız ekonomik açıdan değil aynı zamanda alıştığımız, hak ettiğimiz lezzet ve kaliteye ulaşamama açısından da üzücüdür.”

YERLİ CEVİZ VURGUSU

Yerli cevizin yetiştirilme safhasından işlenmesine kadar gösterilen profesyonel özene ve daha da önemlisi hasattan sofraya hiçbir kimyasal işlem görmeden gelmesine dikkat çekilen açıklamada, “Tüketicilerin doğru bilgiye ulaşabilmeleri için kalite standartlarının oluşturulması konusunda yetkililerle işbirliği yapmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra ‘Türkiye’nin Üretimi Ceviz: Cevizin Yerlisi, Cevizin En Lezzetlisi’ sloganıyla tüketici ile iletişim kurarak kaliteli yerli cevizin farkını anlatma amacıyla iletişim çalışmalarına başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

ÜLKE EKONOMİSİNE100 MİLYON $ KATKI

ULUSLARARASI Ceviz ve Kuru Meyve Konseyi (INC; International Nut and Dried Fruit Council) resmi üyesi olan Ceviz Üreticileri Derneği’nin, 2020 yılında modern ziraat uygulamaları ile ceviz üreticiliği yapan tarım işletmelerinin bir araya gelmesi ile kurulduğu bilgisi verilen açıklamada, dernek ile ilgili şu bilgiler verildi: “Dernek üyeleri, yayınladıkları sürdürülebilirlik kriterleri ile tarım sektörüne öncülük yapıyor. Üyeler her yıl ülke ekonomisine 100 milyon dolara yaklaşan kayıtlı bir hacim sağlıyor.”

