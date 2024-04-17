Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'kamuda tasarruf' açıklaması

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuda tasarruf yasasının yolda olduğunu söyledi. Yılmaz, bundan sonraki EKK toplantılarının çoğunun gündeminin yapısal dönüşümler başta olmak üzere, kamuda verimliliği arttırma, tasarruf, daha etkili önceliklendirme konuları ile ilgili olacağını belirtti.

Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, şunları söyledi:

SPEKÜLASYONLARLA MİLLETİ YANILTTILAR

“Seçimden önce, başta döviz piyasası olmak üzere ekonomide veriye dayalı olmayan bir sürü haberle spekülasyon yaptılar, milleti yanılttılar. Seçim sonrası dediklerinin tam aksi oldu. Normal programımız devam ediyor daha kararlı, güçlü bir şekilde. Yol haritamız belli. Bu süreçte Merkez Bankası epey bir rezerv biriktirdi.

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REFORM ADIMLAR ATILACAK

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Seçimsiz bir döneme girdik. Bu ortam orta, uzun vadeli konulara yoğunlaşmamız açısından imkan sunuyor. Türkiye de bir eşikte; üst orta gelir grubunda bir ülkeyiz, yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş eşiğindeyiz. Yapısal bazı dönüşümlerle; sanayide verimliliği arttırma, rekabet gücünü arttırma, dijitalleşme, yeşil dönüşümle olabilecek bir şey. Bir taraftan da çok daha verimli işleyen bir kamu yönetimi sistemi, bürokrasinin daha da sadeleştirilmesi, etkinleştirilmesi gibi birçok boyutu var işin. Orta Vadeli Program'da aslında bu çerçeve var. Uygun bir zamanlamayla, çalışmalar olgunlaştıkça, peyderpey hayata geçireceğiz. Bundan sonraki EKK toplantılarının çoğunun gündemi yapısal dönüşümler başta olmak üzere, kamuda verimliliği arttırma, tasarruf, daha etkili önceliklendirme konuları ile ilgili olacak.

3 ANA MADDEDE KAMUDA TASARRUF

Kamuda tasarruf konusunda bir taraftan Hazine Maliye Bakanlığımız bir çalışma yapıyor. Bir taraftan da Strateji Bütçe Başkanlığımız ciddi bir çalışma yürütüyor. 15 değil çok daha fazla bir madde sayısı. Bütün bunları bir yerde toparlayıp, belli bir süzgeçten geçirip uygulamaya geçeceğiz. Kamuda tasarruf bizim için çok öncelikli bir konu. Tasarrufun özü de bir taraftan önceliklendirme, odaklanma, verimliliği arttırma. Tasarruf derken harcamaların azaltılmasının yanı sıra mevcut harcamaları daha verimli hale getirme, önceliklendirme, ekonominin rekabet gücüne, verimliliğine, sosyal refaha daha fazla katkı sunar hale getirme boyutları da var.

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EPEYCE MESAFE KAT EDİLDİ

Yılmaz, kamuda tasarruf yasa çalışmasında epeyce bir mesafe alındığını belitti. Yılmaz, daha önce genelgeyle tasarruf konusunun belirlendiğini neden yasaya ihtiyaç duyulduğunu ise şu sözlerle anlattı: "Yasaya ihtiyaç duyulan konular olduğu gibi ihtiyaç duyulmadan yapılacaklar da var. Konusuna göre, yani genelgeyle yapılacak iş var, idari kararla yapılacak iş var. Uygulamayla olacak işler var. Yasayla olan kısımlar da olabilir tabii."