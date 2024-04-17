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Bakan Işıkhan açıkladı: Hibeyi 400 bin liraya yükselttik

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#Vedat Işıkhan#Destek#Hibe
Bakan Işıkhan açıkladı: Hibeyi 400 bin liraya yükselttik
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 10:16

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik desteklerin artırıldığını söyledi.

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Bakan Işıkhan'ın açıklaması şöyle:

İŞKUR aracılığıyla engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik desteklerimizi artırıyor, kendi işlerini kurarak üretime katkıda bulunabilmelerini sağlıyoruz.

Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımızın hibe desteklerini 150 bin TL’den 400 bin TL’ye,

Eski hükümlü vatandaşlarımıza hibe desteklerini 110 bin TL’den 300 bin TL’ye,

Korumalı işyeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğini 150 bin TL’den 500 bin TL’ye yükseltiyoruz.

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#Vedat Işıkhan#Destek#Hibe

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