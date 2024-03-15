Çetelerden temizlediği ülkeyi nasıl kripto para merkezi yaptı? Nayib Bukele'den milyonlarca dolarlık yeni Bitcoin adımı

Haberin Devamı

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, kripto para birimi yeni rekorlar kırarken ülkesinin çevrimdışı bir soğuk cüzdanda 400 milyon dolardan fazla değere sahip Bitcoin depoladığını söyledi. AFP'nin haberine göre Bukele sosyal medya sitesi X'te, "Bitcoin'imizin büyük bir kısmını soğuk bir cüzdana aktarmaya ve bu soğuk cüzdanı ulusal bölgemizdeki fiziksel bir kasada saklamaya karar verdik. Buna bizim ilk bitcoin kumbaramız diyebilirsiniz" dedi.

Soğuk cüzdan, Bitcoin'leri hack saldırılarına karşı korumak için çevrimdışı saklanmasına deniliyor. Bukele, 406,6 milyon dolarlık değerlemeyle toplam 5 bin 689,7 Bitcoin'i gösteren yatırımın ekran görüntüsünü paylaştı. Bitcoin'in 73 bin doları aşarak rekor kırdığı bu dönemde Bukele'nin bu hamlesi dikkat çekti.

Haberin Devamı

42 yaşındaki Nayib Bukele, daha önce başkent San Salvador Belediye Başkanlığı da yaptı.

KRİPTO PARA ATM'LERİNDEN JEOTERMAL BİTCOİN ŞEHRİNE

El Salvador, Eylül 2021'de Bitcoin'i ABD doları ile eşit yasal ödeme aracı olarak dolaşıma sokan ilk ülke oldu. Bu tarihten bu yana Bukele yönetimi, Bitcoin'e olan bağlılığında kararlı davranarak dijital para birimini ülke ekonomisine entegre etti.

Gözden Kaçmasın Bakan Şimşek: Programımızın hedefine ulaşmasını engelleyemeyecekler Haberi Görüntüle

Bunun yanında Bukele yönetimi, ülkenin çeşitli yerlerine Bitcoin ATM'lerinin konuşlandırılması, ülke vatandaşlarının dijital para birimlerine entegrasyonu için başlatılan Chivo cüzdanı projesi ve ülkenin volkanlarından elde edilen jeotermal enerjiyle çalışan bir Bitcoin şehri planı da dahil olmak üzere, Bitcoin kullanımını teşvik etmek için çeşitli girişimleri başlattı. Bunun yanında ülke, dijital para birimi Tether ile ortak olarak El Salvador Özgürlük Vize Programı'nın başlattı. Bu proje bireylerin USDT veya BTC'ye yatırım yaparak El Salvador vatandaşlığı elde etmelerine olanak tanıyor.

Gözden Kaçmasın Bakan Uraloğlu açıkladı: Yolcu trafiğinde rekor kırıldı Haberi Görüntüle

ÇETELERE KARŞI SAVAŞ AÇTI

Bukele'nin güvenlik stratejileri sayesinde çete bağlantılı şiddetin önemli ölçüde azaltılması da, Bukele'nin El Salvadorlular arasındaki popülaritesini artırdı. Bukele döneminde yüksek güvenlikli cezaevleri inşa edilerek ülkede yıllardır terör ortamı yaratan suç çetelerinin üyeleri bu hapishanelere konuldu ve ülkede suç oranı önemli ölçüde azaldı. El Salvador, MS13 gibi dünyanın birçok yerinde faliyet gösteren çetelerin bir zamanlar merkezi konumundaydı. Bu girişimlerin başarısı yalnızca yerel yaşam koşullarını iyileştirmekle kalmadı, aynı zamanda El Salvador'u dijital para birimleri konusunda dünyanın öncü ülkelerinden biri haline getirdi.

Haberin Devamı

Binlerce çete üyeleri cezaevlerine konuldu.

ESPRİLERİ İLE ÜLKEMİZDE DE TANINIYOR

2019'dan beri El Salvador Devlet Başkanlığı koltuğunda bulunan Bukele, 2024'te bu göreve yeniden seçildi. Ülkemizi de ziyaret eden Bukele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Bukele'nin ziyareti sırasında sosyal medya hesaplarından yaptığı esprili paylaşımlar da Türkiye'de gündem olmuştu.