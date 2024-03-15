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Bakan Şimşek: Programımızın hedefine ulaşmasını engelleyemeyecekler

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#Mehmet Şimşek#Hazine Ve Maliye Bakanı#Ekonomi
Bakan Şimşek: Programımızın hedefine ulaşmasını engelleyemeyecekler
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 12:39

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Ülke tarihimizdeki en yüksek tutarlı avro ihracımızı dün başarıyla tamamladık" dedi. Şimşek "Yerel seçim sürecinde kısa vadeli beklentiler ile oluşturulan spekülatif söylemler ve pozisyonlar programımızın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecek" ifadesini kullandı.

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Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Ülke tarihimizdeki en yüksek tutarlı avro ihracımızı dün başarıyla tamamladık.

Üç yıl aradan sonra ihraç ettiğimiz 2 milyar tutarındaki ilk avro tahvilimizin spreadi 2017’den beri en düşük seviyede gerçekleşti.

Beş kattan fazla talep gelen işlemimiz, bu sene yatırım yapılabilir nota sahip ülke ihraçları dışında gerçekleşen ilk avro ihracı oldu.

Bu başarılı ihraç uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güveninin, programımıza duyulan inancın açık bir göstergesidir.

Yerel seçim sürecinde kısa vadeli beklentiler ile oluşturulan spekülatif söylemler ve pozisyonlar programımızın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecek.

 

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#Mehmet Şimşek#Hazine Ve Maliye Bakanı#Ekonomi

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