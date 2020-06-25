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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 25.06.2020 - 17:37,Son Güncelleme:

CEO skandalıyla çalkalanıyordu! Dev şirket iflas başvurusunda bulundu

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CEO skandalıyla çalkalanıyordu! Dev şirket iflas başvurusunda bulundu
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Almanya merkezli elektronik ödeme sistemleri şirketi Wirecard AG bilançosunda gözüken 1,9 milyar eurodan fazla paranın kayıp olmasının ardından Münih bölge mahkemesinde iflas başvurusunda bulundu.

Wirecard AG tarafından yapılan açıklamada, şirketin “yaklaşan iflas ve aşırı borçluluk” ile karşı karşıya bulunduğu belirtildi. Birkaç yıl öncesine kadar Alman finansal teknolojisinin geleceği olarak görülen şirket, bilançosunda gözüken 1,9 milyar euroyu aşkın paranın kaybolduğunun ortaya çıkmasının ardından ülke tarihindeki en büyük finansal skandallardan birinin merkezi olmuştu.

Son dakika... Pazartesi gözaltına alınmıştı... Skandal CEO serbest bırakıldı
Son dakika... Pazartesi gözaltına alınmıştı... Skandal CEO serbest bırakıldı

Hisselerdeki yüzde 90’a yakın değer kaybıyla, DAX 30'da 2018'de işlem görmeye başlayan şirketin piyasa değeri de 24 milyar eurodan 2 milyar euronun altına düşmüş, istifa eden eski CEO'su Markus Braun Münih Savcılığı'nca muhasebe hilesi ve piyasa manipülasyonu şüphesiyle göz altına alınmıştı.

Wirecardın 1.9 milyar doları buhar olup uçtu, iflasın eşiğine geldi
Wirecard'ın 1.9 milyar doları buhar olup uçtu, iflasın eşiğine geldi
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