Çekilişlerin gözbebeği

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Aralık ayına girilmesi ile beraber yılbaşı çekilişi heyecanı da başladı. Bu heyecanı en çok paylaşanlar arasında yıllardır sokaklarda bilet satan gezici bayiler de bulunuyor. 56 yaşında olan ve 38 yıldır bu işi yapan Mustafa Kaya da onlardan birisi.

Beyoğlu’nda bilet satan Mustafa Kaya, “Çoğu kişi gibi benim için de yılın en güzel zamanlarından biri geldi. Ben yıllardır bilet satarım. Hep aynı heyecan var bugünlerde. Bu işin gözbebeği yılbaşı çekilişidir. Her yıl sadece yılbaşında bilet alanlar olur. Onları bu zamanlarda görürüz. Daha önce hiç bilet almayanlar ilk defa yılbaşı çekilişi için bilet alır. Bizimle tanışır. Sonra hep almaya devam ederler. Bir de müdavimleri vardır. Onlar yılbaşı çekilişi için ayrıca gelir, özellikle belirli rakamları ararlar. Bizi biraz uğraştırırlar ama bu işin keyifli yanı” diyor.

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HAREKET ARTIYOR

Hem sabit bayilerin hem de gezici bayilerin satışlarının Aralık ayında ciddi oranda arttığını anlatan Mustafa Kaya, “Benim mesleğim bu. Severek yapıyorum. 4 çocuğum var. Bu işten ekmek yedik. Aralık ayının güzel bir tarafı var. Satışlarımız ciddi oranda artıyor. Ciromuz yükseliyor. Tezgahlarımızdaki hareket katlanıyor. Uzun süredir görmediğimiz müşterilerimizi görüyoruz. Bunlar güzel şeyler” ifadelerini kullanıyor.

Mustafa Kaya’ya göre bu aylarda çalışmanın bir de kötü tarafı var. O da sokakta çalışan herkesin ortak derdi olan hava durumu. Kaya, “Satışlar artıyor ama yağmuru ayrı çamuru ayrı sorun” şeklinde konuşuyor.

Mustafa Kaya

‘HAYAL DİNLEMEK GÜZEL’

Yılbaşı çekilişinde insanların hayallerinin de büyüdüğünü ifade eden Mustafa Kaya, “Bilet almaya gelenler çoğu zaman hayellerinden de bahsediyor. Kimi ilk alacağı evi kimi ilk gideceği ülkeyi düşünüyor. Bu yıllardır böyle. Onları dinlemek bizim için ayrı güzel. Bu biletler geçmişte nasılsa şimdi de öyle. Biz sattığımız ürüne kefiliz. Halkın bir güven problemi yaşamaması lazım” diyor.

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yılbaşı çekilişi için tam biletler 200 lira, yarım biletler 100 lira, çeyrek biletler ise 50 liradan satışa çıktı.

ESNAF ODASINDAN İSTİHDAM DAVETİ

İzmir Milli Piyangocular ve Şans Oyunları Bayileri Odası Başkanı Paşa Çakmak ise bir istihdam çağrısında bulunuyor. 1992’de bu mesleğe başladığını anlatan Çakmak, “Bayilik alarak işe koyuldum. Yıllar beni esnaf odası başkanlığına kadar getirdi. Tek ve ana mesleğim hep bu oldu. Ticaret hayatına girdim, dershane işlettim. Ama bu denemelerimden vazgeçtim. Bu işlerden seyyar bayilikten aldığım keyfi bulamadım. Çünkü bu işte herkes özgür. Kimse size karışmıyor. Ne kadar çalışacağınızı kendiniz belirliyorsunuz” diyor.

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Paşa Çakmak

CİDDİ BİR KAZANÇ VAR

Şu anda da bayilerin ciddi kazançlar elde ettiğini ifade eden Çakmak, “Bazı bayilerimiz altın dönemini yaşıyor. Bunda oyunların çeşitlenmesinin ve Kazı Kazan’ın etkisi çok büyük. Ben bütün işsiz vatandaşlarımızı ve ek kazanç sağlamak isteyenleri bu işe davet ediyorum. Hem kazancı çok yüksek hem de Sisal Şans tarafından verilen çok güçlü sosyal destekler var. Eskiden bu işi yapanlara da açık çağrım var. Gelsinler. Herkesi çağırıyorum. Çünkü açık var” diye konuşuyor.

İZMİR’DE ÇOK SEVİLİYOR

“Bu işten hiç para kazanmayan en az iki asgari ücret kadar kazanç sağlar” diyen Çakmak, şöyle devam ediyor: “Vatandaşların bilete ve Kazı Kazan’a ulaşamadığı bölgeler var. Biz buralarda çalışması için herkesi çağırıyoruz. Bizim olmadığımız yerlerde sahtecilik ortaya çıkabiliyor. Biz bununla da ayrı bir mücadele yürütüyoruz. İzmir’de şans oyunları çok seviliyor. Oyunlarda bayilere daha fazla alan tanınmasını istiyoruz.Biz ayrıca belediyelerden de bilet satıcılarına anlayış göstermelerini istiyoruz.”

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TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ BÜYÜK İKRAMİYE

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 200 milyon lira olacak. Çekiliş kapsamında dağıtılması beklenen toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin lira olarak belirlendi. 31 Aralık gecesi yapılacak çekilişte büyük ikramiyenin tümü garantili olarak dağıtılacak. Büyük ikramiye isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.

BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKANA KADAR ÇEKİLECEK

Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Bu yıl 200 milyon lira olan büyük ikramiyenin yanında, 2 adet 20 milyon lira, 10 adet 2 milyon lira, 20 adet 1 milyon lira, 30 adet de 500 bin liralık ikramiye dağıtılacak.