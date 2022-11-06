Almanya Kürşat’ı konuşuyor... Unuttuğu loto biletiyle zengin oldu

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Çevresinde ‘Chico’ lakabıyla anılan Kürşat, 24 Eylül çekilişinden toplam 9 milyon 927 bin 511 Euro 60 cent kazandı.

Düzenli olarak Loto oynayan ve şu ana kadar binlerce Euro yatırdığı lotodan çoğunlukla eli boş dönen Kürşat Y.’nin hayatı 24 Eylül’de değişti. Daha önce lotodan en falza 3 bin Euro kazanan Kürşat Y., 24 Eylül çekilişinden iki gün önce saat 15.47’de mahallesindeki loto bayisinde yine büyük ikramiye için 139 Euro’luk kupon doldurdu.

Ancak oynadığı loto kuponunu kenara attı ve unuttu. Gazetelerde büyük ikramiyenin Dortmundlu bir talihliye çıktığını öğrenince kuponunu alıp loto bayisine giden Kürşat, burada, loto merkezine başvurması gerektiğini öğrendi. Orada bir form doldurup başvuruda bulunan Kürşat, kuponun fotoğrafını çekip arkadaşına gönderdi ve kendisi adına kontrol etmesini istedi. Arkadaşı ise yaklaşık yarım saat sonra görüntülü arayarak milyoner olduğunu müjdeledi.

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ZENGİN OLDU, İŞİ BIRAKTI

Müjdeyi alır almaz ailesinin yanına koştuğunu belirten Kürşat, şunları söyledi: “Ailemi birçok kez üzdüm. Artık maddi kaygılardan uzak yaşayabilirler! Bu inanılmaz bir mutluluk hissi veriyor. İş yerindeki şefimi arayarak artık zengin olduğumu ve çalışmayacağımı söyledim. Birkaç gün sonra da iş yerine giderek eşyalarımı toplayıp arkadaşlarımla vedalaştım. Eski iş yerindeki arkadaşlarıma da lüks bir et restoranında yemek kuponu hediye ettim.”

Kürşat, en sevdiği arabalar olan Ferrari ve Porsche aldı. Kendisine lüks giyim markalarından alışveriş de yapan Kürşat, bu süre içinde arkadaşlık tekliflerinin giderek arttığını belirtirken, “Birdenbire herkes arkadaşım oldu. Birçoğu paramı istiyor. Ama işler kötüye gittiğinde yanımda kimin durduğunu çok iyi hatırlıyorum. Milyonlar beni değiştirmiyor, nereden geldiğimi kesinlikle unutmuyorum” dedi.

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‘PARA EMİN ELLERDE’

Kürşat Y., loto idaresinin herkese olduğu gibi kendisine de ikramiye kazandığını kamuoyundan gizlemesini tavsiye etmesine rağmen, herkesin bilmesini istediği için medyaya çıktığını söyledi. Kürşat Y., gazeteye yaptığı açıklamada, “Bu umurumda değil. Kendime iyi bakabilirim ve güvendeyim. Para uzun zamandır emin ellerde” dedi.

12 yaşındayken Türkiye’den Almanya'da yaşayan ailesinin yanına gelen Kürşat Y.’nin iki kardeşi var. Almanya’da otomobil tamircisi olarak çıraklık yaptıktan sonra Thyssen şirketinde vinç operatörü olarak çalıştı ve burada ustabaşılığa kadar yükseldi.