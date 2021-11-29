ÇBH’de ilk uçuşlar 2022’de başlıyor

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Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın (ÇBH) üst yapı işlerini üstlenen Kozuva Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, açılış için geri sayımın başladığını söyledi.Kozuva, projeye ilk başladıklarında açılış için 2022 yılının son çeyreğini hedeflediklerini anımsatarak, “Projenin hem mekanik hem de inşaat işlerine baktığımızda yolun yarısına yakınız. Yaklaşık 500 kişilik ekibimizle geceli gündüzlü olarak çalışıyoruz. Hem heyecanlı hem de gururluyuz. Bir de bu adımları tüm dünyanın ve ülkemizin pandemi ile mücadele ettiği bir dönemde attık” dedi. Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın aynı zamanda bir devlet projesi olduğuna dikkati çeken Kozuva, “Hem Adana hem de Mersin çok büyük potansiyellere sahip iki ilimiz. Ama neden bu potansiyellerimizi arttırmayalım? Turizm rakamlarını düşünün ya da ticaret rakamlarının ikiye katlandığını düşünün. Bu özelde bölge insanımızın kalkınması, genel olarak düşündüğümüzde de ülkemizin kalkınması anlamına gelecektir” diye konuştu.

ORTADOĞU’YA AÇILAN KAPI

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Elektronik ticaretin dünyada yükselen bir trend olduğuna dikkati çeken Kozuva, “Geçtiğimiz yıl dünyada e-ticaret hacmi 4.3 trilyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye neden bu pastadan payını almasın? Ülkemizdeki üretimi ve imalatı Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın kargo bölümü ile Çukurova hatta Akdeniz ve civar bölgelerdeki üretimi rahatlıkla yurt dışına ihraç edebiliriz” dedi. Kozuva, Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın aynı zamanda Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapısı olacağını da kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir yıl sonrasını düşünüyorsan ‘tohum ek’, on yıl için ‘ağaç dik’ derler ya biz stratejik düşünüyoruz ve onlarca yıl sonrasını düşünerek, hem demiryolu hem de denizyolu bağlantısı olan bir havalimanını inşa ediyoruz. Biz ihracat için her türlü alt yapıyı kuruyoruz. Gerisi de hem zeki hem de çalışkan Türk iş adamlarımıza kalıyor.”

'KÖY OKULLARINA KÜTÜPHANE YAPACAĞIZ'

Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın çok boyutlu bir proje olarak gördüklerini kaydeden Süleyman Kozuva, “Havalimanımızı kullanan yolcularımızın yapacağımız iş birliği ile köy okullarına kütüphane projesini hayata geçireceğiz. Yine havalimanımızı kullanan ilk bin yolcumuzun adına bir hatıra ormanı oluşturmak istiyoruz. Havalimanımız hem doğa hem de çevre dostu bir proje olacak” bilgisini verdi.