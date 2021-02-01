Çalışma hayatının dengeleri değişti

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yayınladığı yeni işçi sendikaları istatistikleriyle, çalışma hayatındaki sendikal dengeler değişti. Açıklanan verilerle son 6 ayda Türk-İş’in üye sayısı 109 bin artarak 1 milyon 131 bine çıkarken, Hak-İş’in üye sayısı ise 687 binden, 711 bine çıktı. Bazı sendikalar üye kaybederken, bazı sendikalar da ciddi miktarda üye kazandı. Taşerondan kadroya geçen çalışanların yasa gereği kasım ayında yapılan sendika değişimleri, rakamlardaki oynamanın temel nedenini oluşturuyor.

2 MİLYON 69 BİN ÇALIŞAN

İstatistiklerde, Temmuz 2020 verilerine göre dikkat çeken değişimler şöyle oldu:

Rakamlara göre, ocak ayı itibariyle sendikaya üye işçi sayısı 2 milyon 69 bin 476’ya çıktı. Böylece toplam 14 milyon 371 bin 96 çalışan içindeki sendikalı çalışan oranı yüzde 14.4 oldu. Bu oran temmuz ayında yüzde 13.66’ydı, sendikalı çalışan sayısı da 1 milyon 946 bin 165 idi.

YÜZDE 344 ARTIRDI

Hak-İş’e bağlı Öz Sağlık-İş, üye sayısını en çok artıran sendika oldu. Sendikanın Temmuz 2020 verilerine göre 53 bin 749 olan üye sayısı 185 bin 370’e çıktı. Türk-İş’e bağlı Türkiye Sağlık-İş Sendikası’nın 18 bin 638 olan üye sayısı ise 43 bin 51’e çıktı.

ÖZEL SEKTÖRDE ÖRGÜTLENDİ

Özel sektördeki sanayi tesislerinde örgütlenen Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikası da üye sayısını 197 bin 299’dan 209 bin 529’a çıkardı. Böylece üye sayını 6 ayda 12 bin 230 artırdı.

HİZMET-İŞ’İN ÜYE SAYISI DÜŞTÜ

Türkiye’nin en büyük sendikası niteliğini kazanan Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş’in üye sayısı ise uzun yıllar sonra ilk kez düştü. Hizmet-İş’in 309 bin 600 olan üye sayısı son verilerle 238 bin 666’ya geriledi. Hizmet-İş Sendikası’nın Başkanı aynı zamanda Hak-İş Başkanı olan Mahmut Arslan.

100 BİN SINIRINI GEÇTİLER

Ticaret, büro, eğitim, güzel sanatlar alanında örgütlenen Türk-İş’e bağlı iki sendikanın da üye sayısı 100 bin sınırını geçti. Koop-İş’in üye sayısı 71 bin 594’ten 104 bin 308’e, Tez Koop-İş’in üye sayısı da 76 bin 766’dan 107 bin 823’e çıktı.