Çalışma Bakanlığı’na 2 yeni bakan yardımcısı

Uzun yıllardır Çalışma Bakanlığı’nda müsteşar ve bakan yardımcılığı görevinde bulunan Ahmet Erdem’in yaş nedeniyle emekli olmasının ardından dün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla Ertuğrul Soysal ve Faruk Özçelik yeni bakan yardımcıları oldu. 24, 25 ve 26. Dönem AK Parti Yozgat Milletvekilliği yapan Soysal, aynı zamanda Ak Parti Teşkilat Başkanlığı Doğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü görevini yürütüyordu. Soysal, göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı. Faruk Özçelik de, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde müfettiş yardımcısı olarak başladığı meslek hayatında, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde de bulundu.

Atama kararlarıyla, AFAD Başkanlığına Kırıkkale Valisi Yunus Sezer getirildi. Sezer, 2000 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Sezer, evli ve 3 çocuk babası olup iyi derecede İngilizce biliyor.

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