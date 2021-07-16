‘Çalışanlar özel günleri önemsiyor’

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri’nin analizlerine göre Türkiye’de pandeminin etkin olduğu son bir yılda kurumsal hediye alanındaki hacim yüzde 50’den fazla büyüme gösterdi. Uzaktan çalışmanın ağırlıkta olduğu dönemde çalışanların bağlılık ve motivasyonu en önemli gündem maddesi haline gelirken, şirketlerin çalışanlarına sağladığı farklı içeriklerdeki kurumsal hediyeler içinde yüzde 66 ile birinci sırada gıda yardımları yer aldı. 2018 yılında gıda yardımlarının payı yüzde 33 oranındaydı.

HATIRLANMAYI ÖNEMSİYOR

Sodexo’nun FlexoGift dijital hediye platformu için GFK Araştırma Hizmetleri ile gerçekleştirdiği ‘Kurumların Ödüllendirme-Teşvik, Yardım ve Yan Haklar Araştırması’na göre çalışanların yüzde 89’u Ramazan, bayram ve yılbaşı gibi günlerde çalıştıkları kurum tarafından hatırlanmayı önemsiyor ve her 4 çalışandan 3’ü bu dönemde çalıştıkları firmaların kendilerini hatırladığını belirtiyor. Araştırmaya katılan çalışanların yüzde 50’ye yakını pandemiyle değişen çalışma biçimlerinin ve ihtiyaçların da etkisiyle, sunulan yan hakların esnek şekilde kendileri tarafından şekillendirilebilmesinin ve seçme özgürlüğü sunulmasının önemine dikkat çekiyor.

YÜZDE 100 DİJİTAL

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme İş Geliştirme ve İş Ortaklıkları Direktörü Berna Şamiloğlu Acar, “Uzaktan çalışma sisteminin yaygınlaşması ve çalışanların bu dönemde ihtiyaçlarının değişmesi, çalışan motivasyonunu ve bağlığını güçlendirecek kurumsal hediyeler alanında firmaları pratik ve çok seçenekli bir platform arayışına yöneltti. İş dünyasındaki bu içgörülerden yola çıkarak geliştirdiğimiz yüzde 100 dijital platformumuz FlexoGift ile şirketlerin hediye seçimi, dağıtımı gibi süreçlerini bertaraf ederek, daha rahat ve hijyenik bir operasyon yürütmesine yardımcı olmayı ve vergi avantajı sağlamayı hedefledik” dedi.

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