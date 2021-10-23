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‘Cadde’de Apple heyecanı

#Bağdat Caddesi#Apple#Mağaza
‘Cadde’de Apple heyecanı

APPLE, Türkiye’de bulunan fiziksel satış mağazaları arasına İstanbul merkezli bir yenisini daha ekledi ve Bağdat Caddesi mağazası resmi olarak kapılarını açtı.

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İstanbul’un en merkezi ve işlek caddelerinden birinde açılan Apple Bağdat Caddesi, Apple’ın Türkiye’deki üçüncü perakende satış mağazası oldu. İki katlı mağaza, yerel malzemeleri mağaza tasarımındaki en yeni unsurlarla harmanlayarak müşterilerin Apple ürünlerini inceleyebilecekleri ve ücretsiz olarak sunulan ‘Today at Apple’ isimli atölye çalışmalarına katılabilecekleri açık ve dinamik bir alan olarak tasarlanmış. Açılışa özel olarak konuşan Apple Perakende ve İnsanlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Deirdre O’Brien: “Apple Bağdat Caddesi’nin açılışıyla, Türkiye’deki müşterilerimizle sahip olduğumuz derin ve uzun süreli ilişkilerimizi geliştirmekten heyecan duyuyoruz. Apple Bağdat Caddesi’nin açılışıyla daha da çok müşteriyle buluşmak ve bu müşterilere İstanbul’daki yeni evimizde Apple’ın en iyi ürün ve hizmetlerini sunmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

‘Cadde’de Apple heyecanı

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FARKLI GÖRÜNÜM

Yeni açılan mağaza içerisinde dünyada daha önce hiçbir Apple Store mağazasında olmayan bir arttırılmış gerçeklik (AR - Augmented Reality) sergisi bulunuyor. Bu serginin arkasında teknoloji uzmanları Tin Nguyen ve Ed Cutting ile Türk ses tasarımcısı Oğuz Öner’in imzası yer alıyor. Perspektif İstanbul’a katılan birçok farklı sanatçının da dahil olduğu bu özel deneyim, inanılmaz büyüklükte bir dijital enstalasyonla mağazaya tamamen farklı bir görünüm kazandırıyor. Ziyaretçiler, LiDAR tarayıcısına sahip en yeni iPad Pro ve iPhone 13 Pro modellerini kullanarak, ekranlarında geleneksel kağıt süsleme sanatı Ebru’dan esinlenilmiş seramik objeleri artırılmış gerçeklik temelinde görebiliyor.

‘Cadde’de Apple heyecanı

YERLİ DOKUNUŞLAR

Apple Bağdat Caddesi mağazasının dünyanın farklı yerlerindeki Apple Store’lardan ve ABD’de yer alan Apple Center’dan izler taşıyan tasarımında, Aksaray Yaylak graniti ve Türk traverteni gibi yerel malzemeler de kullanılıyor. Perakende satış mağazası, Apple’a göre asılı duran devasa karbon fiber çatısıyla ve ağaçlarla dolu geniş bahçesiyle şehrin merkezinde kentsel bir vaha oluşturuyor. Mağazaya girildiği zaman içeride ziyaretçileri, video duvarı ve Today at Apple atölye çalışmalarına ev sahipliği yapan forum alanı karşılıyor. Üst katta ise müşterileri, Apple’ın en yeni ürün ve servislerini yakından inceleyebilecekleri bir alan bekliyor. Açılan yeni merkezin tamamı 9 metrelik cam giydirme ön cepheden dışarıyı görüyor ve böylece içerisi ile dışarısı arasındaki sınır ortadan kalkıyor. Apple Bağdat Caddesi mağazasına konulan ve havalandırma için açılabilen iki büyük tavan penceresi ise içeriye doğal güneş ışığı getiriyor. Böylelikle müşteriler doğal ışık altında alışveriş deneyimi elde edilebiliyor.

‘Cadde’de Apple heyecanı

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#Bağdat Caddesi#Apple#Mağaza

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