Dev şirkette üst düzey yönetici değişimi

Reuters'ın haberine göre TikTok'un sahibi ByteDance'ın kurucusu Zhang Yiming, CEO olarak sürdürdüğü görevinden istifa ediyor. Şirketin içindeki en büyük kurumsal sarsıntılarından biri olarak adlandırılan bu karar sonrası şirketten yapılan açıklamada Zhang'ın bu yılın sonunda "kilit strateji" pozisyonuna geçeceği ifade edildi.

Çin'de baskın bir sosyal medya gücü haline gelen şirkette CEO'luk görevine insan kaynakları şefi Liang Rubo'nun geçeceği belirtildi. Zhang Yiming tarafından yapılan açıklamada Liang Rubo için "paha biçilmez bir ortak" olduğu belirtilmiş. Yiming, Rubo için şirketin teknolojisini geliştirdiğini ve insanları işe alıp yönettiğini ifade etti.

Yiming, CEO rolünden çıkması halinde ByteDance'ın uzun vadeli girişimleri üzerinde daha büyük bir etkisi olacağı sonucuna vardığını açıkladı. Yiming'in istifa kararı, ByteDance'ın finans müdürü Shouzi Chew'i TikTok'un CEO'su olarak atamasından bir aydan kısa bir süre sonra geldi.

Şu anda dünya çapında 100 binden fazla kişiyi istihdam eden ByteDance, bu yılın başlarında merakla beklenen ilk yayın teklifi (IPO) için hazırlıklar yapıyordu. Ancak ardından nisan ayında halka arz planlarını durdurdu.

YOĞUN YÖNETİM DEĞİŞİMİ

CNBC'nin haberine göre ByteDance, geçtiğimiz birkaç ay içinde bir dizi yönetim değişikliği yaşadı. Geçen ağustos ayında, Disney’den TikTok CEO’su olarak işe alınan Kevin Mayer, Washington’un sosyal medya uygulaması üzerindeki baskısının artmasıyla istifa etti.

TikTok’un ABD Genel Müdürü Vanessa Pappas, görevi geçici olarak devraldı. Mart ayında, Xiaomi’nin eski finans şefi Chew Shou Zi, şirketin finans müdürü olmak için ByteDance tarafından transfer edildi.

Geçtiğimiz ay ise Chew, TikTok’un CEO’su olarak atandı ve şu anda işletme müdürü olan Pappas’tan görevi devraldı.

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