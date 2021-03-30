Buzdolabının ‘Rolls Royce’u Çerkezköy’de üretiliyor

Dünya genelinde 38 fabrikada 60 bin çalışanla beyaz eşya ve ev aletlerini üretimi yapan BSH Grup, Çerkezköy’deki fabrikasında geliştirdiği yenilikler ve lüks ürünlerle öne çıkıyor. Gardırop tip denilen ve firma yöneticilerinin ‘buzdolabının Rolls Royce’u’ olarak tanımladığı ürün ise en iddialılar arasında yer alıyor. Öyle ki yılda 100 bin üretimin yüzde 95’i Avrupa ve Amerika’ya giderken hala satın almak için sırada bekleyenler var.

İÇ PAZARDA DA TALEP VAR

Ürünün en dikkat çeken yanı lego gibi oynanabilmesi. Müşteriler istedikleri parçaları alıp takım yapıyor. ABD’ye Thermador, Avrupa ve diğer ülkelere Gaggenau markasıyla üretilen üründe her bir cihazın fiyatı yaklaşık 5 ila 20 bin Euro arasında değişiyor. Ağırlıklı olarak 2 ya da 4 cihazın birleşimi seçilirken, 7 kapılı bir setin satış fiyatı 60 bin Euro’yu buluyor. Türkiye’de Siemens ve Bosch markalarıyla üretilen bozdolabı iç pazarda yıllık 5-6 bin talep görüyor. Bu ürün, dünya genelindeki 38 fabrika içinde sadece Türkiye’de üretiliyor.



6.5 MİLYON ADET

BSH Türkiye’nin 550 bin metrekarelik alanda yer alan Çerkezköy fabrikasını gezmek, ürünleri ve yeni dönem hedefleri hakkında bilgi almak için şirket yöneticileri ile bir araya geldik. 5 fabrika bulunan kampüste geçen yıl toplam 5.8 milyon adet soğutucu, bulaşık makinesi, pişirici ve çamaşır makinesi üretimi yapıldığını belirten BSH Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hakan Mandalı bu yıl hedefin 6.5 milyon olduğunu ifade etti. BSH Çerkezköy fabrikasında üretim, tedarik ve Ar-Ge’nin bir arada olduğuna dikkat çeken Mandalı, 2008’de 87 olan Ar-Ge merkezi çalışanı sayısının 318’e yükseldiğini, yıllar içinde önemli teşvikler aldığını ifade etti.

PANDEMİ YILINDA 13.9 MİLYAR EURO CİRO

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası herkesin evinde geçirdiği süre arttı. Bu durum birçok sektöre negatif yansısa da beyaz eşyada durum farklı. Geçen yılı pandemiye rağmen yüzde 7 büyüme ile kapattıklarını belirten BSH Gelişen Pazarlar CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Rudolf Klötscher, “Rekabetçi piyasada geliştirilen kısa ve uzun vadeli yatırımlar ve artan kapasite ile 2020 yılında bir önceki seneye göre artışla 13.9 milyar Euro ciro elde ettik” dedi. 130 ülkeyi kapsayan gelişen pazarlar bölgesinde (REM) 2020 yılında yaklaşık 5.6 milyon adet ürün satışıyla 1.5 milyar Euro ciro elde edildiğini, 2021 yılında bunu yaklaşık 1.6 milyar Euro’ya çıkarmayı hedeflediklerini belirten Klötscher, salgın sürecini şöyle değerlendirdi: “Pandemi dönemiyle ev yaşamı ve aile ile vakit geçirilen sürenin artmasıyla birlikte tüketiciler yaşam alanlarını yenilemek istedi. BSH’ın pazarlar özelinde tüketici beklentilerine yönelik geliştirdiği terzi işi üretim tekniği sayesinde her pazarın ihtiyacına özel olarak cevap verdi. 8 farklı kategoride sunulan home connect ürünleri (buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, bulaşık makinesi, fırın, davlumbaz, ocak ve kahve makinesi) ile 2019’dan 2020 yılına satışlar yüzde 370 arttı. 2024 yılında ise yüzde 1600 artış hedefleniyor.”

ROBOT VE İNSAN GÜCÜ BİR ARADA

BSH Türkiye’nin kampüsünde buzdolabı üreten 2 fabrika ile çamaşır makinası üretilen fabrikayı gezdik. İlk gezdiğimiz buzdolabı fabrikasında geçen yıl 1.5 milyon adet üretim yapılırken bu yıl 1.7 milyon hedefleniyor. Sadece bu alanda 2 binden fazla kişi çalışıyor. İkinci adresimiz olan ve üst gelir grubuna hitap eden gardırop tip buzdolabı üretimi yapılan fabrikada yıllık üretim 100 bin adet. Sayı diğerlerine göre az olsa da fabrikanın en yüksek fiyatlı ürünleri buradan çıkıyor. Son olarak gezdiğimiz çamaşır makinası fabrikasında ise hedef 2021’de 1.7 milyon ürünü piyasaya sunmak. Bu yıl 25 milyonuncu makinesini üretecek fabrikada su tasarrufu sağlayan yenilikler dikkat çekiyor. Gezdiğiniz 3 fabrikada ana hedef ‘hatalı ürünü fabrika dışına çıkarmamak.’ Bunun için hem teknolojiden faydalanıldığı, hem de çalışanların gayreti olduğu görülüyor. Farklı farklı robotlar ürünleri test ediyor; gaz kaçağı var mı, montaj doğru mu bunu tespit ediyor. Teknik testlerin yanında ürünlere performans testi de uygulanıyor. Herhangi birinde sınıfta kalan ürün banttan iniyor, testi geçenler ise lojistik birimine yollanıyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara