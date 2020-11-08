‘Büyümenin anahtarı dijitalleşme oldu’

Turkcell, 2020 üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Turkcell Grubu’nun, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde konsolide bazda toplam gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.1 artışla 7.6 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin FAVÖK’ü 3.4 milyar TL olarak gerçekleşirken FAVÖK marjı ise yüzde 44.4’e yükseldi. FVÖK 1.88 milyar TL’ye yükselirken, FVÖK marjı da yüzde 24.5 oldu. Turkcell’in 2020’nin üçüncü çeyreğinde net kârı yıldan yıla yüzde 51.1 artarak 1.2 milyar TL olarak gerçekleşirken, mobil bileşik ARPU büyümesi yıldan yıla yüzde 14 artışla 52 TL’ye ulaştı.

YENİ MÜŞTERİ

Turkcell’in müşterilerin ihtiyaçlarına cevap veren ve sektöre öncülük eden çözümleri sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre 1.1 milyon net faturalı müşteri kazandıklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Dijital dönüşümün ivme kazandığı 3. çeyrekte Turkcell olarak bütün metriklerde güçlü bir büyüme gösterdik. Bu dönemde hem altyapımız hem de yenilikçi dijital servislerimiz ile müşterilerimizin yanında olduk. Sadece bu çeyrekte 317 bin faturalı müşteri daha Turkcell dedi. Böylece yılın başından beri 1.1 milyon net faturalı müşteri kazanmış olduk. Milletimizin Turkcell’i tercih etmesi en büyük motivasyon kaynağımız” dedi.

TARİHİ BAŞARI

Erkan şöyle devam etti: “Yeni normale geçiş dönemi olan bu süreçte dijital dönüşüme uyum sağlayan iş modelimiz ve dijital servislerimiz sayesinde beklentilerin üzerinde sonuçlara imza attık. Turkcell tarihinin en başarılı 3. çeyrek sonuçlarından birini aldık ve yıl sonu için belirlediğimiz hedeflerimizi yukarı yönde güncelledik.” Özellikle pandemi döneminde artan dijital tüketimi ve değişen müşteri alışkanlıklarını yakından takip ettiklerini belirten Erkan, “Müşterilerimizin fiber hızında internet ihtiyacına cevap veren Superbox ürünümüzün abone sayısı bu çeyrekte 60 bin artışla 551 bine ulaştı. Dijital satış kanallarımıza olan ilgi de artıyor. Sabit işimiz hariç Turkcell Türkiye bireysel satışlarında dijital kanallarımızın payı yüzde 12 oldu. Dijital kanallarımız üzerinden yapılan siparişlerin satışa dönme oranı yıllık bazda 2 katı olurken, aylık ortalama ziyaretçi sayımız ise 28 milyon olarak gerçekleşti” dedi.

YATIRIMLARA DEVAM

Turkcell’in yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Murat Erkan, “2020 sonuna kadar toplam yatırımlarımızın yaklaşık 9 milyar TL seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. 2021’de de 10 milyar TL’lik yatırım öngörüyoruz. Türkiye’nin Turkcell’i olarak bu ülke için değer üretmeye devam edeceğiz. Turkcell’in güçlü iş modeli ve etkin bilanço yönetimi, pandeminin ardından yeni dönemde hızlı büyümeyi de beraberinde getirdi. Üçüncü çeyrekte Turkcell’in Ukrayna’daki operasyonları karlı büyüme gösterirken, Belarus, Ukrayna ve KKTC operasyonlarımızdan elde edilen gelir, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 25.3 artışla 658 milyon TL olarak gerçekleşti” dedi.

Paycell’in ödeme deneyimlerini uçtan uca değiştirdiğini de vurgulayan Erkan, “Bu dönemde ödeme alışkanlıkları dijitalleşen kullanıcılar Paycell’i tercih etmeye devam ettiler. Paycell uygulamamızın aktif kullanıcı sayısı 2020 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla 4.6 milyon olarak gerçekleşti. Toplam işlem hacmi 2.2 milyar TL oldu” diye konuştu.