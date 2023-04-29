Büyük dönüşümde sahaya inildi! Binalar tek tek inceleniyor: İstanbul’da 1.5 milyon konut devlet desteğiyle yenilenecek

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İstanbul’daki 1.5 milyon riskli yapının hızla kentsel dönüşüme girebilmesi için devreye alınan ‘Yarısı Bizden’ kampanyası ilgiyle karşılandı. Maliyetin yarısını devletin karşıladığı, inşaatı TOKİ’nin üstlendiği yeni model için saha çalışmalarının başladığını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Ekiplerimiz saha incelemelerine başladı. Başvuruyu alıyoruz, ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Başvuru yapılan binaya gidip tespit yapıyoruz. Binada 2/3 çoğunluk sağlanırsa riskli konutları TOKİ ile dönüştürüyoruz. Kampanyamızda maliyetin yarısını biz karşılayoruz. Vatandaşlarımız da uygun ödeme planı ile yeni evine kavuşuyor” dedi.

1 MİLYON REZERV KONUT

1.5 milyon riskli konutun yenilenmesi sürecinde izlenecek yolu da anlatan Bakan Murat Kurum şunları söyledi: “500 bin konutu yerinde dönüştüreceğiz. 1 milyon konut için de 500 bini Anadolu, 500 bini Avrupa Yakası’nda olmak üzere küçük uydu kentler yapacağız. Buralarda rezerv konutlar üreteceğiz. Vatandaş ister yerinde, ister rezerv alanda konut sahibi olacak. Tüm bu süreci de İstanbul’a ilave nüfus getirmeden yürüteceğiz. Rezerv konut yaparak, şehrin içinde yapı yoğunluğunu da azalatacağız. Yeşile, sosyal donatı alanlarına yer açacağız. Kampanya ile ilk etapta 200 bini yerinde, 100 bini rezerv alanda olmak üzere 300 bin konut dönüşecek. 220 bin binadaki 1.5 milyon riskli konutun dönüşümünü ise 5 yılda tamamlamayı hedefliyoruz. Böylece en az 6 milyon İstanbullu güvenli ve depreme dayanıklı yuvalarına kavuşacak.” Kurum, kentsel dönüşümü hızlandırmak için ilçelere belediyelerle birlikte ofisler kuracaklarını ve vatandaşa bu ofislerle süreci anlatacaklarını da ekledi.

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Murat Kurum

TALEP 300 BİNİ AŞTI

26 Nisan’da başlayan ‘Yarısı Bizden’ kampanyasına yoğun talep geldi. 3 günde 309 bin konut ve işyeri için 51 bin başvuru yapıldı. Riskli konutunu kampanya ile yenilemek isteyenler 29 Mayıs’a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Süre sona erdiğinde talep fazla olacağı için kura çekimi ile dönüşüm konutları belirlenecek.

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- 2+1 KONUT

Maliyet: 1.5 milyon TL

Devlet desteği: 750 bin TL

Hak sahibi borcu: 750 bin TL

Peşinat: (yüzde 10) 75 bin TL

Kalan tutar: 675 bin TL

Aylık taksit: (120 ay) 5 bin 625 TL

- 3+1 KONUT

Maliyet: 1.8 milyon TL

Devlet desteği: 900 bin TL

Hak sahibi borcu: 900 bin TL

Peşinat: (yüzde 10) 90 bin TL

Kalan tutar: 810 bin TL

Aylık taksit: (120 ay) 6 bin 750 TL

- Taksitler her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artacak.

- Dileyenler TOKİ’ye borçlanmak yerine 0.79 faiz oranı ile kredi de çekebilecek. Tüm ödemeler yapım ihalesinden sonra başlayacak.

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TAŞINMA VE KİRA DESTEĞİ VERİLECEK

- Yarısı Bizden kampanyası için yapılan başvurular, bakanlık tarafından incelenecek. Görevlendirilen keşif ekibi binaya giderek sahada inceleme yapacak, beyan edilen bilgileri kontrol edecek. Binanın dönüşümü için saha ziyaretinden bir keşif raporu hazırlayacak. Keşif aşamasından sonra gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek. Ardından ruhsat alma süreci başlayacak. Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak. Bu süreçte 10 bin 500 TL taşınma ve aylık 5 bin 250 TL kira yardımı yapılacak.

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RAKAMLARLA KENTSEL DÖNÜŞÜM

- 6.6 milyon Denetlenen konut ve işyeri sayısı

- 3.3 milyon dönüşümü tamamlanan konut sayısı

- 250 bin 81 ilde dönüşümü süren konut sayısı

- 1.5 milyon İstanbul’daki riski konutlar

- 695 bin İstanbul’da yenilenen konut sayısı

- 98 bin İstanbul’da dönüşümü süren konut

NELER YAPILIYOR

İstanbul’da Bakanlık eliyle 98 bin konutun yenilenme süreci devam ediyor. Öne çıkan bazı çalışmalar şöyle: Esenler’de 60 bin konutla Türkiye’nin en büyük dönüşüm projesi yürütü-lüyor. İlk etapta 2.030 bağımsız birimin teslimi yapıldı. 2. etaptaki 1.461 bağımsız birimin teslim süreci başladı. Kadıköy Fikirtepe’-de yarım kalan projeleri Bakanlık devraldı ve 12 bin 418 konutluk dönüşüm başladı. 1.648 konut teslim edildi. 10.770 bağımsız bölümün yapımı devam ediyor.

Güngören ilçesinde Tozkoparan ve Genç Osman (Şişecam) mahallelerinde yıkılarak inşaatı devam eden 1.387 bağımsız birim bulunuyor. Zeytinburnu’nda rezerv alanda evler tamamlanırken, bini aşkın konut için görüşmeler sürüyor.

Üsküdar’da Çamlıca Camisi çevresinde 7 bin 84 konutluk dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bağcılar’da 847 konut teslim edilirken, yeni sitelerde yaklaşık 1500 konut için ihale ve görüşme süreçleri sürüyor. Kâğıthane’de 745 konut için yerinde dönüşüm tamamlandı. İlçede yeni projelere de başlandı. Beyoğlu Sütlüce ve Örnektepe’de 398 konutun dönüşüm süreci tamamlanırken, Okmeydanı’nda 778 konut, 159 dükkânın yapımına başlandı.

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Gaziosmapaşa’da 1931 KONUT tamamlandı, 927 birim devam ediyor. Bölgede 1347 birim için ihale yapıldı. 1440 birim için de projelendirme süreci yürütülüyor. Beykoz’da 823 bağımsız birimin inşaatı devam ederken, Kartal’da 1.074 bağımsız birimlik dönüşümde teslimler başladı. Pendik’te 1.747 konut, 281 dükkânın yapımına başlanıyor. İlçede ayrıca 3 bin 200 riskli yapı da dönüşecek. Maltepe’de 253 konutun yıkımı yapıldı, yakın zamanda 446 bağımsız birimin inşaatına başlanacak. Ataşehir’de tahliye ve yıkımı yapılan 1563 bağımsız birimde inşaat sürüyor. Tuzla’da ise 263 bağımsız birim üretilmesine ilişkin projelendirme çalışmaları yürütülüyor. Küçükçekmece’de 139 bağımsız birimin, Bayrampaşa’da 333 birimin projelendirilmesine geçildi. Eyüpsultan’da ise 653 bağımsız birimin üretilmesi planlanıyor.