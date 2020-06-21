Butik fırsatçılar

Türkiye’de koronavirüse karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte tatil hareketi de başladı. Uçaklarda beklenenden önce yüksek doluluklar yakalanırken, sahil şeridindeki otellere olan ilgi de yavaş yavaş artıyor. Henüz tam olarak istenilen seviyelere ulaşılmasa da özellikle sınav dönemlerinin bitmesi ve havaların daha da ısınmasıyla birlikte Akdeniz ve Ege’deki otellerdeki dolulukların daha da artacağı tahmin ediliyor. Bu süreçte alternatif tatil arayışları da hız kazandı. Tekne ve yat kiralayanların sayısı artarken, daha küçük kapasiteli, daha az odası olan ve butik olarak adlandırılan otellere de ilgi arttı. Hatta 3-4 aile birleşerek 7-8 odalı butik otelleri belli bir süreliğine kapatanlar bile oldu. Virüs nedeniyle daha izole tatil yapabileceklerini düşünen tüketicilerin bu artan ilgisi fiyat artışını da beraberinde getirdi.

TALEPLE FİYAT ARTTI

Türkiye’de faaliyet gösteren bir tur operatöründen aldığımız verilere göre geçen yıla göre yüksek talep alan bölgelerdeki bazı butik oteller, fiyatlarına yüzde 35’e yakın zam yaptı. Bu süreçte tüm otellerin aynı yolu izlemediğini söyleyen tur operatörünün yöneticisi, “Bodrum, Marmaris ve Alaçatı’da faaliyet gösteren bazı butik oteller, artan ilgiyi fırsata çevirdi. Yüzde 25-35 arası zam yaptılar. Bazı otellerde ise daha yüksek zamlar görüldü. Tüketici de fiyatları görünce tur operatörlerine neden bu kadar zam yaptınız diye soruyor. Ancak büyük otellerde gerekli doluluklar sağlanamadığı, yabancı turist akışı da olmadığı için geçen yıla göre fiyatlar aynı seyrediyor” dedi.

ŞİLE DİKKAT ÇEKTİ

Başka bir tur operatörünün yöneticisi de konu ile ilgili şunları söyledi: “Koronavirüs etkisini azaltsa da hala insanlar da bir endişe var. Çok fazla kalabalıklar arasına girmek istemiyorlar. Bu yüzden daha küçük, daha az kişinin olduğu otellere olan ilgi arttı. Burada da insanlar çok seçici davranıyor. Güvendikleri, markasına inandıkları butik otelleri tercih ediyorlar. Böyle olunca da ilginin arttığı oteller fiyat artışına gitti. Tüm butik oteller zam yaptı dersek doğru olmaz. Baı butik otellerde geçen yıla göre yapılan zam oranı yüzde 30-35’i bile aştı. Özellikle İstanbul’a yakın yerlerdeki tatil beldelerine de ilgi fazla. Örneğin Şile’de bazı otellerde de ciddi fiyat artışları yaşandı.”

OTOMOBİLLE SEYAHAT

Bu süreçte bazı tüketicilerin otomobilleri ile seyahat ettiğine dikkat çeken yönetici, “Uçak ya da otobüs kullanmak istemeyenler, otomobilleri ile yaşadıkları yerlerdeki yakın tatil bölgelerine gidiyor. Bu dönemde özellikle İstanbul, Yalova, İzmir, Çanakkale gibi illere yakın yerlerin tercih edildiğini görüyoruz. Henüz geçmiş yıllara göre istenilen doluluklar olmasa da, bu bölgeler için talebin hızla yükseldiğini söyleyebiliriz” dedi.