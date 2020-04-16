Bütçede koronavirüs etkisi görüldü.. Tıbbi malzemeye 178 milyon TL

Salgından dolayı KDV beyannameleri ertelenmişti. Mart ayında eksi çıkmazında Maliye’nin iade ödemelerine devam etmesinin etkili olduğu öğrenildi. Yurtiçi malların satışı üzerinden alınan dahilde KDV mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 398 geriledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dün açıkladığı mart ayı bütçe gerçekleşmelerine göre bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.7 azalarak 47.4 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 15.6 artışla 91.2 milyar lira oldu. Faiz hariç bütçe giderleri yüzde 18.3 artarak 79.8 milyar lira oldu. Giderler içinde en fazla artış mal ve hizmet alım giderlerinde oldu. Bu ayda yüzde 42.5 artışla 6.7 milyar lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti. Geçen yıl martta 17.4 milyon lira olan tıbbi malzeme alım giderleri bu yıl martta 178.4 milyon lira olarak gerçekleşti.

KDV TAHSİLATI EKSİ

Vergi gelirleri tahsilatı martta yüzde 10.1 azalarak 36.9 milyar liraya geriledi. Vergi türleri itibarıyla martta geçen yılın aynı ayına göre, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 397.6, kurumlar vergisi yüzde 33.1, gelir vergisi yüzde 16.6, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 7.5 düşerken, özel tüketim vergisi yüzde 43.4, diğer vergiler tahsilatı yüzde 30.8, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 24.4, harçlar yüzde 20.5 ve damga vergisi yüzde 8.1 artış gösterdi. Koronavirüs nedeniyle KDV beyannameleri ertelenmişti. Geçen yıl mart ayında 1.6 milyar liralık gelir elde edilen KDV bu yıl martta eksi 4.9 milyar lira olarak yer aldı. Ocak-mart döneminde de dahilde KDV geliri geçen yılın üç aylık dönemine göre yüzde 34.1 gerisinde kaldı. Bir diğer tüketim vergisi ÖTV’de ise en yüksek artış motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV’de oldu. Geçen yılın aynı ayına göre bu kalemde yüzde 124.8 artış oldu.