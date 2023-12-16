Bütçe kasımda 75.6 milyar fazla verdi... Ek MTV’den kasımda 9.7 milyar lira geldi

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Ocak-kasım dönemi için ise bütçe açığı 532.4 milyar lira oldu. Geçen yıl ocak-kasım döneminde bütçe açığı 20.5 milyar liraydı. Kasım ayında bütçe giderleri 671.2 milyar lira, bütçe gelirleri 746.8 milyar olarak gerçekleşti. İkinci taksit ödeme dönemi olan ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden (MTV) ise kasımda 9.7 milyar liralık tahsilat sağlandı. Böylece ek MTV’den elde edilen toplam gelir 27 milyar liraya yükseldi.

FAİZE 94.6 MİLYAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, kasımda bütçe giderleri yüzde 180.3 oranında artarak 671.2 milyar lira oldu. Faiz giderleri kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 287.7 artışla 94.6 milyar liraya yükseldi. Faiz hariç giderler ise yüzde 168.1 oranında artarak 576.6 milyar lira oldu. Kasım ayında cari transferler yüzde 200.2 artarak 237.3 milyar lira, sermaye transferleri ise yüzde 965.4 oranında artarak 55.8 milyar lira olarak gerçekleşti.

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VERGİ GELİRLERİ YÜZDE 114 ARTTI

Kasımda bütçe gelirleri yüzde 114.8 oranında arttı 746.8 milyar lira oldu. Vergi gelirleri ise aylık yüzde 114.3 oranında artarak 668.5 milyar liraya yükseldi. Vergi gelirleri içinde yurtiçi mallar üzerinden alınan dahilde KDV’deki artış trendinin devam ettiği görüldü. Temmuzda KDV’de oranlar artırılmıştı. Kasım ayında dahilde alınan KDV bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 195.2 oranında artışla 51.8 milyar lira oldu. Dahilde KDV’de bütçe tahmini yıl sonunda 440.8 milyar liraydı. Ocak -kasım itibarıyla toplam tahsilat 456.6 milyar liraya ulaştı. Böylece yıllık bütçe tahmininde yer alan hedef kasım ayı itibarıyla aşılmış oldu. ÖTV gelirleri tahsilatı ise yüzde 122.1 oranında artışla 102.6 milyar lira, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 151.8 artışla 14.8 milyar lira oldu.

EK MTV VE MTV TOPLAMI 71.3 MİLYAR LİRA

Taşıt sahiplerinden bir MTV tutarı daha alınmasına yönelik düzenlemenin ardından ek MTV’den temmuz ayında 1 milyar 583 milyon, ağustosta 6 milyar 907 milyar, eylülde 5 milyar 654 milyon, ekimde 3 milyar 122 milyon ve kasımda da 9 milyar 782 milyon lira tahsilat sağlandı. Böylece ocak-kasım dönemindeki toplam tahsilat 27 milyar 49 milyon lira oldu. MTV’den sağlanan gelir ile birlikte taşıt sahiplerinden kasım ayı sonu itibarıyla elde edilen toplam tahsilat 71 milyar 355 milyon liraya ulaştı.

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BAKAN KACIR 5 TOGG’LA BÜTÇEYE GELDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM’deki bütçe görüşmelerine bakanlığa ait 5 adet TOGG ile birlikte geldi.

0015 kırmızı plakalı ve kırmızı renkli Togg makam aracıyla Meclis’e giriş yapan Bakan Kacır, bürokratlarla birlikte Togg’ların önünde Meclis Şeref Kapısı’nda poz verdi.