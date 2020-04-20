Bunlar da BOREL fırsatçısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Ar-Ge çalışması sonrası ürettiği ve ilk kez ePttAVM üzerinden tanesi 7 TL 45 kuruştan piyasaya sunulan 100 mililitrelik BOREL dezenfektan, bazı e-ticaret platformlarında üç katı fiyattan satışa çıktı. Bakanlığın tavsiye ücretine rağmen bazı e-ticaret siteleri iki adet ürünü 39 ile 40 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkardı. Ticaret Bakanlığı yetkilileri BOREL satışlarının Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nca incelenmesine karar verdi. İncelemenin ardından bakanlığın ürünü üzerinden fırsatçılık yapmaya çalıştığı tespit edilen firmalara para cezası uygulanabileceği belirtildi.