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Ekonomi
Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
Haber Giriş: 20.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Bunlar da BOREL fırsatçısı

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Bunlar da BOREL fırsatçısı
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Koronavirüs salgınının ilk günlerinde ortaya çıkan maske ve dezenfektan fırsatçıları şimdi de Enerji Bakanlığı’nın ürettiği yerli dezenfektanı fırsata çevirmek istedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Ar-Ge çalışması sonrası ürettiği ve ilk kez ePttAVM üzerinden tanesi 7 TL 45 kuruştan piyasaya sunulan 100 mililitrelik BOREL dezenfektan, bazı e-ticaret platformlarında üç katı fiyattan satışa çıktı. Bakanlığın tavsiye ücretine rağmen bazı e-ticaret siteleri iki adet ürünü 39 ile 40 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkardı. Ticaret Bakanlığı yetkilileri BOREL satışlarının Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nca incelenmesine karar verdi. İncelemenin ardından bakanlığın ürünü üzerinden fırsatçılık yapmaya çalıştığı tespit edilen firmalara para cezası uygulanabileceği belirtildi.

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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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