‘Bu mirasa sahip çıkacağız’

Haberin Devamı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’i kurarken bağımsızlığın ana unsurlarından biri olarak gösterdiği güçlü ekonomi-güçlü iş dünyası hedefi, şirketlerin 100. yıl kutlamalarının referans noktasını oluşturdu. Sadece 29 Ekim’i değil 2023 yılının tamamını 100. yıl motivasyonuyla birçok proje ve etkinliğe ayıran özel sektör senelerce hatırlardan çıkmayacak işlere imza attı. Yayınladıkları 100. yıl mesajlarında ise sonraki yüzyıla dair taahhütlerde bulundular. İşte onlardan bazıları...

‘KARARLILIKLA ÇALIŞIYORUZ’



Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin: Bu anlamlı günde, Atatürk’ü sadece cumhuriyetimizin değil, kurumsal Türk turizminin de kurucusu olarak anmak isteriz. İkinci yüzyılda cumhuriyeti daha da ileri taşımak için; ekonomide, bilimde, sanatta, hayatın her alanında olduğu gibi turizmde de hayallerimiz ve kararlılığımızla, dur durak bilmeden çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız sonucunda ülkemiz ziyaretçi sayısında ilk 5 ülke içine girdi. Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımıza ve cumhuriyetimizi bugüne getirenlere şükranlarımızı sunuyor, Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz.

Haberin Devamı

‘ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ’



Konut Gelişticileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Ramadan Kumova: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da daha fazla nitelikli konut inşa etmek, modern, sürdürülebilir ve marka şehirlerin oluşumuna katkıda bulunmak ve ülkemizi dünyada örnek olacak bir noktaya taşımak için tüm gücümüzle çalışmaya kararlıyız. Toplumsal ve sektörel sorumluluklarımızın bilinci ile daha iyiye ve daha ileriye gitme anlayışımızdan asla taviz vermeyeceğiz.

‘ROTAMIZI DÜNYAYA ÇEVİRDİK’



Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren: Cumhuriyetimizle birlikte büyüyen ve adım adım güçlenen inşaat sektörü, bugün 2 milyon kişiye istihdam sağlamakta, etkilediği 200’ü aşkın alt sektör ve GSYİH içindeki yüzde 5.4’lük payla ülke ekonomisine önemli katkı sunmaktadır. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında kazandığımız tecrübeyle rotamızı geleceğe ve tüm dünyaya çevirdik. Atatürk’ün bize gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine ulaşma hedefini düstur edinip, sadece yapıları değil, toplumlar ve nesiller arasındaki köprüleri inşa ediyoruz.

Haberin Devamı

‘HEDEFLERE SIKI TUTUNACAĞIZ’



Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Uyguner: Böylesine bir cumhuriyetin mensubu olarak ülkemizi kalkındırmak ve daha güzel bir gelecek için var gücümüzle çalıştık. Artık, ‘yeni yüzyıla’ adım atıyoruz. Şimdi, geçmişte çalıştığımızdan daha fazla çalışmak, daha fazla emek harcamak ve daha fazla katma değerli üretim yapmak zorundayız. Cumhuriyetimizin 100. yılında, geçmişimizin mirasını yaşatmak ve geleceğe taşımak için sektör olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedeflere daha sıkı tutunarak, üretmeye devam edeceğiz.

HEDEF DAHA DA BÜYÜMEK



Armatür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan: Cumhuriyetle Türkiye ekonomisi, Türkiye sanayisi, Türk ticareti bu seviyelere geldi. Amacımız bu seviyeleri daha da yükseklere taşımak. Cumhuriyetin temel direkleri olan bağlılık, birlik-beraberlik, özgürlük, adalet ve demokrasiyi her zaman koruyoruz ve korumaya devam edeceğiz.

Haberin Devamı

‘DAHA ÇOK İSTİDAM SAĞLAYACAĞIZ’



Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger: Bizler geçen yüzyılda ülkemiz için, insanlık için var gücümüzle çalıştık. Gelecek yüzyılda da aynı duygularla geçmişten gelen bilgi birikimimizle, daha çok üretim yapacağız, daha çok istihdam sağlayacağız, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizin çok daha güçlü olması için çalışacağız.