Bu gözlük hayatımızı hepten değiştirebilir

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Gözlük, insanların sanal görüntüleri gerçek dünyanın canlı videolarının üzerine bindirmesine olanak tanıyor. Yani tam anlamıyla bir arttırılmış gerçeklik deneyimi yerine dışardaki insanların gözlüğü kullanan kişiyi görmesine hem de kullanıcının dış dünyayla temasını koparmamasına olanak sağlıyor. Gözlükten bakınca hem gerçek dünya hem de telefon ekranındaki uygulamalar görülebiliyor. Bu gerçeklik kulaklıklar aracılığıyla sesle de destekleniyor.

75 BİN LİRAYI BULUR

Şirket, 2024 yılında ilk etapta sadece ABD’de satışa çıkacak gözlüğün fiyatını 3 bin 499 dolar olarak duyurdu. Bu da gözlüğün şu anki kurla Türkiye’de 75 bin TL civarında bir fiyata satılacağı anlamına geliyor. Etkinlikte konuşan Apple Tasarım Başkan Yardımcısı Alan Dye, “Yeni karma gerçeklik başlığı kullanıcılarının gözlerini dışarıdan gösterecek, böylece çevrenizdeki insanlardan asla izole olmayacaksınız, onları görebilirsiniz ve onlar da sizi görebilir” dedi. Apple bu adımıyla şirket açısından oldukça riskli bir alana da adım attı. Çünkü, sanal gerçeklik gözlükleri bir türlü beklenen çıkışı yapamadı. Birçok şirket üretimi sonlandırmak zorunda kaldı. Üstelik Vision Pro yüksek fiyatıyla küresel enflasyonun arttığı bir dönemde şirketin en pahalı ürünleri arasında yer aldı.





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VISION PRO İLE NELER YAPILABİLECEK

* Gözlüğü takınca dış dünya da gözükecek. Tamamen sanal bir ortam olmayacak.

* Tüm Apple cihazlarıyla uyumlu çalışacak. Gözümüzün önüne uygulamalar gelecek.

* Diğer insanlar da bizi görebilecek ve güneş gözlüğü takar gibi iletişimimiz sürecek.

* Gözlükle FaceTime, Zoom gibi görüntülü konuşmalara girilebilecek.

* Film ve video klipler izlenebilecek, çektiğimiz fotoğraflar gözümüzün önüne gelecek.

* Aynı zamanda bir kulaklığı olduğu için gerçeklik hissi daha artacak.

* Gelecekte gözlüğe uyumlu tüm Apple uygulamaları kullanılabilecek.

APPLE’DAKİ DİĞER YENİLİKLER

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* iOS17: Apple, etkinlikte iPhone işletim sisteminin yeni versiyonu olan iOS 17 sürümünü de tanıttı. Birçok arayüz değişimi ve “multitasking” özelliğini barındıran işletim sisteminde Telefon, iMessage, AirDrop, Cüzdan ve Sağlık gibi stok uygulamalar da güncellendi. Yeni sürüm iPhone X serisi ve üzerindeki (11, 12, 13, 14) modelleri kapsayacak.

* 15 inç Macbook Air: Pazartesi günü tanıtılan ilk donanım ürünü, Apple’ın özel yapım M2 işlemcisine sahip 15 inç MacBook Air oldu. Apple, yeni MacBook Air’in yalnızca 11.5 mm ile dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı olduğunu söyledi. Yeni MacBook Air, 18 saatlik pil ömrü, Intel destekli MacBook Air’lerden çok daha hızlı performans ve altı hoparlörlü ses sistemi vaat ediyor. Modelin fiyatı 1.299 dolardan başlıyor.

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* M2 Ultra: M2 Ultra Apple’ın bugüne kadar geliştirdiği en büyük ve en iyi çip olma özelliği taşıyor. Yeni Mac Studio ve Mac Pro’yu şimdiye kadarki en güçlü Mac masaüstü bilgisayarlar haline getiriyor. İki adet M2 Max’ı birbirine bağlamak için Apple’ın UltraFusion teknolojisinden yararlanarak performansı iki katına çıkarıyor.

* Kulaklık, saat ve iPad’e güncelleme: Etkinlik kapsamında iPad, Watch ve AirPods için yazılım güncellemeleri yayınlandı. Bu kapsamda iPad artık yeni etkileşimli widget’lar dahil olmak üzere iPhone’daki mevcut kilit ekranı özelliklerinden bazılarına sahip olacak. Apple Watch, ilaç günlükleri ve takvimlerden uyku verilerini görüntülemeye kadar ilgili pencere öğelerini göstermek için makine öğrenimini kullanacak. AirPod’lar ise yeni “uyarlanabilir ses” güncellemesi alacak, ortam değişimlerinde rahatsız edici gürültüler azaltılacak ve anında ses değişiklikleri için dinleyici tercihlerini yapay zekayla öğrenecek.

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EN PAHALI İPHONE 68 BİN LİRA OLDU

Apple her etkinlik öncesinde olduğu gibi Türkiye’deki fiyatları güncellemek üzere internet sitesini bir süreliğine kapattı. Etkinlik bittikten hemen sonra yeniden açılan sitede başta iPhone olmak üzere birçok Apple ürününe zam yapıldığı görüldü. Buna göre, Türkiye’de satılan iPhone 14 fiyatları artık 37 bin 999 TL’den başlıyor ve 67 bin 999 TL’ye kadar çıkıyor. Satıştaki en ucuz iPhone olan SE’nin fiyatı 19 bin 499 TL’yi buluyor. Apple Watch fiyatları ise SE 6 bin 899 TL, 8 serisi 10 bin 699 TL ve Watch Ultra 32 bin 499 TL olarak sıralanıyor. AirPods’lar da artık 3 bin 399 TL’den başlayarak serisine ve modeline göre 16 bin 499 TL’ye kadar çıkıyor.