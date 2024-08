Bu fon yaşlılar için ortaklıklara verilecek

Haberin Devamı

Büyük bir sağlık yatırımcısı, pandemi dönemindeki röportajımızda “Önümüzdeki dönem bütün yatırımlarımı iki ana alana yapacağım” demiş ve bunlardan birinin yaşlı bakımı olduğunu söylemişti.

Algıda seçicilik olsa gerek. Sonrasında takip ettiğim TÜİK nüfus verilerinde o yatırımcının gördüğü şu gerçek hep önüme çıktı: Türkiye yaşlanıyor. Paylaşayım verileri... Türkiye’de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 2023’te yüzde 10.2’ye çıkarak Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördü. Türkiye’de 2025’te 65 yaş ve üstü kişi sayısı 9.7 milyonu aşacak. Dolayısıyla ciddi bir 65 yaş üstü ekonomisi bizi bekliyor. Bu ayrı konu.

Bu yazıda başka bir projeden bahsedeceğim. AgeSA Hayat ve Emeklilik’in yaşlanan nüfusu odağına alarak 2019’da başlattığı“Her Yaşta” projesi. AgeSA projenin amacını net çizdi: “Yaşlanma hazırlığına rehber olmak ve toplumun yaşlılık algısının pozitife dönüşmesine katkıda bulunmak.”

HER YAŞTA POZİTİF OLMAK

Hatırlayın pandeminin ilk günlerinde sokağa çıkan 65 yaş üstü bireylere inceden bir saldırı olmuştu. O dönemde Her Yaşta projesiyle 65 yaş üstü bireylerin özellikle psikolojik olarak yanında durdu AgeSA. Sonra daha da kapsayıcı boyuta taşındı Her Yaşta. “Sadece biz yapmayalım, yaşlılar için iyi işler yapanlara da fon sağlayalım” dediler ve Sivil Toplum İçin Destek Vakfı’nı yanlarına alarak Her Yaşta Fonu’nu kurdular. Bu yıl dördünce kez dağıtılacak bu fondan bugüne kadar yedi sivil toplum kuruluşu yararlandı. 12 projeye 1.5 milyon TL’lik destek verildi.

BU YIL BÜTÇE ARTTI

Fona bu yılki başvuruların açıldığını öğrendim. AgeSA Pazarlama ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Roşan Dilek’e sordum; “Geçen yıl ne gibi faydalar yaratıldı” diye. Öncelikle bugüne kadar 3 bin kişiye bu fon aracılığıyla ulaşılmış. 2023’e damga vuran 6 Şubat depremleri elbette geçen yılki fonun da adresini belirlemiş. Geçen yıl fon, deprem bölgesinde 65 yaş üstü bireylerin hayatını iyileştirmek üzere yapılan dört projeye gitmiş.

Roşan Dilek, “Türkiye’de ‘yaşlanma’ ile ilgili toplumsal sorunu ele alan ilk şirketiz. Yaşlı bir nüfusa hazırlık için birlikte çalışmalıyız. Biz de bu çerçevede yaşlılık ve yaşlanmaya hazırlıkla ilgili projeler geliştiren STK’ların çalışmalarını destekliyoruz. Bu yıl sivil toplum kuruluşlarının kamu kurumları, yerel yönetimler gibi farklı paydaşlarla işbirliği yapmasını arzu ediyoruz. Bunun için fonumuzun dördüncü döneminde ‘Yaşlanma Alanında Ortaklıklar ve Ağlar’ temasıyla hareket ediyoruz. Yaş alma pratiklerini odağımıza alarak bu konuda farkındalık yaratacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her Yaşta Fonu ile önümüzdeki dönemde de sivil toplum çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz” diye anlattı planlarını.

Ayrıca 2024-2025 döneminde toplam 1 milyon 250 bin TL’lik hibenin dağıtılacağını da söyledi Dilek. Kimler başvurabiliyor? Yaşlıların iyi olma halini destekleyen, yaşlılık ve yaşlanma alanlarıyla ilgili konularda projeleri bulunan sivil toplum kuruluşları, bir eş başvuranla birlikte fona başvurabiliyor. Her Yaşta Fonu için son başvuru tarihi 13 Eylül. Sonuçlar ise ekim ayında açıklanacak.

Başvurmak isteyenler için kriterler ve detaylar https://siviltoplumdestek.org/her-yasta-fonu/ adresinde.

YELKENLER İYİLİĞE AÇILACAK

Dokuz yıl önce üç kadın gelip sadece kadınların yarıştığı ve amacı STK’lara fon yaratmak olan bir yelken kupası hayalinden bahsetti. Deniz tutkunu biri olarak çok heyecanlandım. Onlar benden de heyecanlıydı. O hayal bu yıl dokunuzuncu kez denize açılacak. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’na başvurular başladı. Kurumsal, bireysel ve üniversite kadın takımları katılabiliyor. Öğrendim ki bu yıl kupayı HepsiBurada destekliyormuş. Bugüne kadar 900’den fazla kadın yelkenci kupada yarışmış. Bu yılki gelirin bir bölümü ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) desteklenecek. Tarih, 20 Ekim 2024. Rüzgârınız bol olsun!