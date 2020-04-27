Bu dönem geçecek BES’e ilgi artacak

Bugün sert kayıp yaşayan fon gruplarının önümüzdeki dönemde önemli getiri potansiyeli taşıyacağını belirten Kuruca, “Son bir ayda yaşanan sert kayıplara rağmen uzun vadeli dönemlerin tümünde, ortalama emeklilik plan getirileri enflasyonun oldukça üzerindedir. 2003 yılından bu yana BES fonları yıllık ortalamada enflasyonun üzerinde yüzde reel getiri sağladı” dedi. Kuruca, BES yatırımcılarına tavsiyelerde de bulunarak, şunları söyledi: “İlk tavsiyemiz, yatırımların uzun vadeli bakış açısıyla değerlendirilmesi. Belki de en temel avantajı küçük meblağlar ile düzenli birikim ve yatırım imkanı sağlaması. Ülkemiz gibi gelişmekte olan ekonomilerde, piyasalar kısa dönemli dalgalanmalara açık olsa da, yatırım alternatifleri uzun vadeli getiri potansiyellerine yakınlaşır. Önerimiz uzun vadeli bakış açısından sapmadan piyasa beklentileri paralelinde portföylerin yılda bir-iki kez stratejik olarak gözden geçirilmesidir.”