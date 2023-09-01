BOTAŞ doğal gaz fiyatlarını değiştirmedi

Haberin Devamı

Doğal gaz fiyatlarında bir değişiklik olmayacak. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'den "Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır" açıklaması yapıldı.

1 Eylül 2023 tarihinden itibaren böylece doğal gaz toptan satış fiyatlarında değişiklik yapılmadı.

EN DÜŞÜK DOĞAL GAZ FİYATI AB ÜLKELERİ ARASINDA TÜRKİYE'DE

Yapılan açıklamada ayrıca "Household Energy Price lndex (HEPİ) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna’dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük Doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" denildi.