×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

BOTAŞ doğal gaz fiyatlarını değiştirmedi

Güncelleme Tarihi:

#BOTAŞ#Doğal Gaz#Fiyat
BOTAŞ doğal gaz fiyatlarını değiştirmedi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2023 07:19

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. doğal gaz toptan satış fiyatlarında değişikliğe gitmediğini açıkladı.

Haberin Devamı

Doğal gaz fiyatlarında bir değişiklik olmayacak. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'den "Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır" açıklaması yapıldı.

1 Eylül 2023 tarihinden itibaren böylece doğal gaz toptan satış fiyatlarında değişiklik yapılmadı.

EN DÜŞÜK DOĞAL GAZ FİYATI AB ÜLKELERİ ARASINDA TÜRKİYE'DE

Yapılan açıklamada ayrıca "Household Energy Price lndex (HEPİ) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna’dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük Doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#BOTAŞ#Doğal Gaz#Fiyat

BAKMADAN GEÇME!