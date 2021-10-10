Borulardaki kaçağa karşı TÜBİTAK’tan ‘Robot Göz’

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Robot Göz, İGDAŞ için Türk mühendislerce tasarlandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBİTAK RUTE Müdürü Mehmet Ali Çimen, proje fikrinin 2017’de İGDAŞ tarafından kendilerine getirildiğini belirtti. Robot Göz’ün, İGDAŞ’ın 12 ve 16 inçlik 545 kilometre uzunluğundaki hattında denetim yapacağını bildiren Çimen, bu teknolojinin benzerinin sadece ABD’de olduğuna işaret etti.

Çimen, “Normalde bunları kiralıyorsunuz ve kilometre başına ücret ödüyorsunuz. Şu anda biz bu teknolojiye sahip olarak dışa bağlılığı ortadan kaldırmış oluyoruz. Bunun ötesinde hem bölgemize hem de dünyaya bu robotla kiralama yoluyla hizmet verebilir hale geliyoruz” ifadesini kullandı. Türkiye’de sivil bir sektörde böyle gelişmelerin yaşanıyor olmasının kendilerini gururlandırdığını belirten Çimen, “Robotumuz aynı zamanda haritalama yapabiliyor. Gittiği borunun içerisinde nereden geçtiğini söyleyebiliyoruz. Deprem anında boruların depremden sonra kullanılıp kullanılamayacağını, yer değiştirip değiştiremediğini de bu robotla öğrenebileceğiz” değerlendirmesinde bulundu.



MİLYONLARCA TL TASARRUF

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya ilişkin Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu. Türkiye’nin, ABD’den sonra kendi denetim robotunu geliştiren ikinci ülke olduğuna işaret eden Varank, “2017’de İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım AŞ (İGDAŞ) için TÜBİTAK’ın başlattığı projede ‘Robot Göz’ doğalgaz hatlarındaki arıza ve kaçakları tespit ediyor. Böylece milyonlarca lira tasarruf sağlanacak. İstanbul hizmetten de teknolojiden de geri kalmayacak” ifadesini kullandı.