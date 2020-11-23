Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,55 puan artışla 1.335,50 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 14,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi negatif ayrışarak yüzde 1 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,83 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,31 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.



BIST 100 endeksi, banka hisselerindeki satıcılı seyre karşın, ulaştırma ve gayrimenkul yatırım ortaklığı hisseleri öncülüğünde artış eğilimini sürdürerek, 1.335,98 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.



Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ile pay piyasalarının alıcılı seyrettiğini bildirdi.



Öğleden sonra, ABD'de Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.