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Borsa İstanbul'da önemli değişiklik... Yüzlerce hisse etkilenecek! İşte yeni liste...

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#Borsa İstanbul#Pazar#Dağılım
Borsa İstanbulda önemli değişiklik... Yüzlerce hisse etkilenecek İşte yeni liste...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 07:30

Borsa İstanbul'da 1 Ocak'tan itibaren Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazarda işlem görecek payların dağılımı belirlendi.

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Borsa İstanbul'da yeni yılla birlikte bazı şirketlerin işlem gördüğü pazarlarda değişiklik yapılacak. Yıldız, ana ve alt pazarda yapılacak değişiklikler Borsa İstanbul tarafından duyuruldu.

YILDIZ PAZAR NEDİR?

Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 300 milyon TL ve üzeri olan payların işlem göreceği Pazardır.

ANA PAZAR NEDİR?

Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halk arz edilen kısmının piyasa değeri 300 milyon TL – 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği Pazardır.

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ALT PAZAR NEDİR?

Alt Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 75 milyon TL - 40 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği Pazardır.

İŞTE YENİ LİSTE

Yeni yılın gelmesiyle birlikte 02/01/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazarda işlem görecek payların dağılımını ve pazarları değişen payları gösteren tablolar şöyle:

 

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