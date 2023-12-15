Banka ve kredi kartıyla harcamalar 5 ayın dibinde! İşte en çok harcama yapılan alanlar

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Alışverişte nakitle işlem oldukça azaldı. Banka ve kredi kartlarıyla alışverişler hem pratik hem de daha kontrollü gerçekleştiriliyor. Kredi kartı, borçlanma amacıyla değil ödeme amacıyla kullanıldığında bütçelerde dengeli ilerleme devam ediyor.

Kredi kartıyla ne kadar harcandıysa o tutar dönem sonunda tamamen ödenirse bankaya herhangi bir faiz verilmiyor. Ancak dönem borcunun asgarisi ya da tamamından daha az miktarı yatırılırsa bankalar kredi kartı borcuna faiz uygulamaya başlıyor.

FAİZSİZ TAKSİT SEÇENEKLERİNİ SONUNA KADAR KULLANIN

Kredi kartında faizsiz taksit gibi avantajlar varsa bunlar kullanılmalı ve enflasyonist ortamda borçlar vadeye yayılması tüketiciler için olumlu etki yaratıyor.

Kredi kartıyla yapılan alışverişler kayıt dışı ekonominin de önüne geçmiş oluyor. Kredi kartıyla çekilen ücret için satıcı KDV ve gelir vergisi öderken vatandaş da devletin buradan gelir elde etmesini sağlıyor. Nakit ödemelerin büyük kısmında kurumsal firma değilse fiş ya da fatura kesilmediği için devlet vergi kaybına uğrayabiliyor.

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BİR HAFTADA 298.6 MİLYAR LİRALIK HARCAMA

Türkiye’de bulunan banka kartı ve kredi kartlarıyla 8 Aralık’ta biten geçtiğimiz hafta toplamda 298 milyar 629 milyon 109 bin liralık harcama gerçekleştirildi. Bir önceki hafta ise bu tutar 301 milyar 525 milyon 924 bin lira seviyesindeydi. Başka bir deyişle bir haftalık dönemde harcama alışkanlıkları yaklaşık yüzde 1 oranında gerilemiş oldu.

EN ÇOK NERELERDE HARCAMA YAPILDI?

Harcama kalemlerine bakılırsa en çok market ve AVM’lerde harcama yapılmış ve 8 Aralık’ta biten haftada 102.9 milyar liralık ödeme gerçekleştirilmiş. Bir önceki haftasında ise bu tutar 101.3 milyar lira olmuştu.

İkinci sırada en yüklü harcama yemek sektöründe gerçekleşti. 8 Aralık’ta biten haftada 44.8 milyar liralık yemek ödemesi yapılırken bir önceki haftasında bu tutar 43.6 milyar lira olmuştu.

İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞLER ÜÇÜNCÜ SIRADA

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İnternet üzerinden gerçekleştirilen alışverişler harcama listesinde üçüncü sıraya yerleşti. 8 Aralık’ta biten haftada 44.2 milyar liralık harcama gerçekleştirildi. Bir önceki haftada ise 50.1 milyar liralık harcama olmuştu, böylece internetten alışveriş 6 haftanın dibine gerilemiş oldu.

GENEL OLARAK HARCAMALAR DÜŞTÜ

8 Aralık haftasında harcamalar 298.6 milyar lira olarak gerçekleşti ve yaklaşık olarak 5 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Başka bir deyişle banka ve kredi kartıyla harcamalar 5 ayın dibine geriledi.