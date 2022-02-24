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HABERLEREkonomi Haberleri

Borsa İstanbul'da işlemler geçici olarak durduruldu

#Borsa İstanbul#Hisse#Piyasa
Borsa İstanbulda işlemler geçici olarak durduruldu

Borsa İstanbul'da açılışta düşüş yaşanmasından dolayı işlemler geçici olarak durduruldu.

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Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Saat 09:55 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin ikinci seviyesi tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 10:20'de tek fiyat emir toplama, 10:25'de eşleştirme yapılacak ve 10:30'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10:20'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10:30'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu ve yeni pay alma hakkından arta kalan birincil piyasa sıralarında işlemler 10:30'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.

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VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 10:30'da yeniden başlayacaktır.''

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