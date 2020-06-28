Bölgede bir ilk! Pek çok ürün üretilecek

Bakan Varank'ın açıklaması şöyle:





Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın ilk ve tek Biyoteknoloji Fabrikası, LIVZYM'i açtık. Böylece



1️⃣%100 dışa bağımlı olunan enzim ithalatı engellenecek



2️⃣Kilogram başına 20-100 dolar arasında ihracat yapılabilecek



3️⃣İhtiyaç halinde aşı dahil pek çok biyoteknolojik ürün üretilebilecek. pic.twitter.com/2sb6pKZCZi