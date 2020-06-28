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Hürriyet
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 28.06.2020 - 16:11,Son Güncelleme:

Bölgede bir ilk! Pek çok ürün üretilecek

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Bölgede bir ilk! Pek çok ürün üretilecek
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın ilk ve tek Biyoteknoloji Fabrikası, LIVZYM'i açtık. Böylece %100 dışa bağımlı olunan enzim ithalatı engellenecek, kilogram başına 20-100 dolar arasında ihracat yapılabilecek, ihtiyaç halinde aşı dahil pek çok biyoteknolojik ürün üretilebilecek" dedi.

Bakan Varank'ın açıklaması şöyle:

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