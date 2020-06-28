Hurriyet.com.tr
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Bölgede bir ilk! Pek çok ürün üretilecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın ilk ve tek Biyoteknoloji Fabrikası, LIVZYM'i açtık. Böylece %100 dışa bağımlı olunan enzim ithalatı engellenecek, kilogram başına 20-100 dolar arasında ihracat yapılabilecek, ihtiyaç halinde aşı dahil pek çok biyoteknolojik ürün üretilebilecek" dedi.
Bakan Varank'ın açıklaması şöyle:
Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın ilk ve tek Biyoteknoloji Fabrikası, LIVZYM'i açtık. Böylece— Mustafa Varank (@varank) June 28, 2020
1️⃣%100 dışa bağımlı olunan enzim ithalatı engellenecek
2️⃣Kilogram başına 20-100 dolar arasında ihracat yapılabilecek
3️⃣İhtiyaç halinde aşı dahil pek çok biyoteknolojik ürün üretilebilecek. pic.twitter.com/2sb6pKZCZi
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