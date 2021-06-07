Boğa Piyasası Nedir, Nasıl Olur? Boğa Piyasası Ne Zaman Başlar Ve Ne Kadar Sürer?

Boğa piyasası, alış baskısı olduğu takdirde alış hacmi de satıcı hacminden çok fazladır. Genellikle piyasalardaki yukarı hareketler boğa piyasası olarak adlandırılmaktadır.

Boğa Piyasası Nedir, Nasıl Olur?

Yatırımcılar için mevcut piyasadaki koşullar ve süreçler çeşitli ifadeler ile dile getirilir. Özellikle boğa piyasası ve ayı piyasası da en bilinen piyasa adlandırmalarındandır. Yatırım piyasalarında boğa piyasası önemli bir yere sahiptir.

Boğa piyasasında alış baskısı olduğu ve alış hacminin satıcı hacminden çok daha fazla olduğu ifade edilir. Özellikle para piyasalarında yukarı yönlü hareketlerin olduğu zamanlar boğa sezonu olarak ifade edilir. Örneğin kripto paralardaki yukarı yönlü hareketler uzun süreli devam ettiği takdirde boğa sezonu terimi kullanılmaktadır. Günümüzde kripto paralarda ortaya çıkan yükseliş boğa sezonunu tanımlar.

Boğa Piyasası Ne Zaman Başlar ve Ne Kadar Sürer?

Boğa piyasasının önceden tahmin edilip edilemeyeceği merak uyandırmaktadır. Yatırımcılar boğa sezonuna girildiğini geçmiş fiyat hareketlerine göre fark edebilirler. O nedenle boğa sezonuna girildiği geçmiş fiyat hareketlerine bakıldığı takdirde görülebilir. Boğa sezonu genel olarak piyasa hacmini etkileyen durumlarda ortaya çıkar. Boğa piyasasının ne kadar süreceği piyasadaki ürünler ve ortama göre değişiklik göstermektedir.

Bazı dönemlerde boğa piyasası haftalık, aylık ve yıllık zaman dilimlerine göre şekillenir. Bazı ürünler için genellikle döngüsel olarak boğa piyasası süreci tamamlanır. Arz ve talep dengesi boğa piyasası ve boğa piyasası zamanını etkiler. Boğa piyasasının ne kadar süreceği sanal paraların güvenilirliği, entegrasyonu ve bilinirliği ve kat edilen yol ve ya trendin yönüne göre şekillenmektedir. O nedenle boğa piyasasının süresinin ne kadar devam edeceği de çok merak uyandırmaktadır.

Boğa Piyasası İle İlgili Merak Edilenler

Boğa piyasası, ürünlere yönelik talebin arttığı ve alımların bağladığı zamanlarda ana trendlerin yükseliş yönüne gittiği dönem için söylenebilir. Yatırımcılar ise bu gibi zamanlarda yükselişin uzun vadede süreceğini düşünebilirler. Trendlere bakıldığında ise boğa piyasasında toplama aşaması ilk aşama olarak kabul edilir.

Zararda olan ve ya piyasadan çıkacak olan yatırımcıların genellikle boğa piyasasında ürünleri büyük yatırımcılar tarafından alınır. O nedenle boğa piyasasında rahatlatıcı adımlar atılır. Henüz belirgin bir yükseliş trendi olmasa dahi genellikle piyasaya da ilgi az olmaktadır. Boğa piyasasında pozitif hava esse de her büyüklükte yatırımcı kazanç sağlayabilmektedir. Boğa piyasasının ardından genellikle ayı piyasası ortaya çıkmaktadır. Piyasalardaki ortama ve ürüne göre boğa piyasasının süreceği zaman da belirlenir.

Boğa Piyasası Hakkında Bilgi

Yatırım piyasalarında agresif yükselmeler genellikle boğa piyasası olarak ortaya çıkmaktadır. Piyasa yükseldikçe borsa içerisinde daha çok açık görülebilir. Boğa piyasası farklı faktörlere bağlıdır. Boğa piyasasını etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi de güçlü bir ekonomi ve ülkedeki yüksek istihdam seviyesi olarak bilinmektedir. Yükselen piyasa ivmesi boğa piyasası olarak adlandırılmaktadır. Yatırımcılar yükselişin uzun vadede süreceğini tahmin edebilirler.

Bu piyanın isminin anlamı ise boğanın ilk saldırı anındaki yükselişi baz alınarak konulmuştur. Piyasa metaforu kapsamında boğa piyasası da ani ve yukarı doğru bir yükselişe geçer. Günümüzde belli süreçlerde boğa piyasası da görülmüştür. O nedenle boğa piyasası yatırımcıların da çok fazla ilgisini çekmeyi başarmıştır. Boğa piyasasının bitme noktasında ortaya ayı piyasası çıkabilir.

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