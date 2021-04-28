Boeing zararını azalttı

Boeing 2021 yılının çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre çok daha küçük bir zarar açıkladı.



31 Mart'ta sona eren çeyrekte dönemde çekirdek operasyonlardan zarar 353 milyon dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde zarar 1,70 milyar dolar seviyesindeydi.



Net zararı 537 milyon dolar olan Boeing'in ilk çeyrekte düzeltilmiş hisse başına zararı ise analist beklentilerini aştı. İlk çeyrekte hisse başına zarar 1,53 dolar oldu. Analistler ise hisse başına 1,16 dolar zarar bekliyorlardı.



İlk çeyrekte gelirler ise 15,02 milyar dolar olan beklentilerin üzerinde 15,22 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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