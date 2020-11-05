Bodrum'da erken rezervasyonlar başladı

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden Bodrum'da yeni sezon için yapılan erken rezervasyonlar, turizmcileri memnun etti.



Bodrum bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle izole tatil geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez adreslerinden oldu.

İlçede tarihle iç içe, kalabalıktan uzak, sessiz ve huzurlu bir ortamda zaman geçiren tatilciler, yeni sezon için de taleplerini şimdiden iletmeye başladı.

Bodrum Otelciler Derneği Genel Sekreteri Orhan Kavala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede önümüzdeki yıl turizm sezonunun mayısta başlamasını öngördüklerini ifade etti.



Salgın dolayısıyla yurt dışından ilçeye gelemeyen turistlerin olduğunu, telefonda görüştükleri bu kişilerin "Bodrum'u çok özlediklerini" söylediklerini aktaran Kavala, şöyle dedi:



"Yurt dışından gelecek misafirlerimiz 2021 turizm sezonu için rezervasyonlarını şimdiden yaptırmaya başladı. Şu an için rezervasyonlar iyi gidiyor. Yeni turizm sezonundan ümitliyiz, beklentilerimiz yüksek. En çok İngiltere, Rusya ve Ukrayna'dan rezervasyon yaptırılıyor. Önümüzdeki sezon Bodrum'daki otellerin tamamının açılmasını bekliyoruz."



"TÜKETİCİYE KOLAYLIK SAĞLAMAK GEREKİYOR"



Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan da Kovid-19 salgınının sektör hareketliliğini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Erken rezervasyonlarda tüketiciye kolaylık sağlamak gerektiğini belirten Aslan, "Rezervasyonları yaptırıp pandemi bittiğinde de tahsil edebileceğimiz sistemler geliştirmemiz lazım. Müşteriye kolaylık ve güzel imkanlar sağlarsak sayıyı daha da artırabiliriz." diye konuştu.



Aslan, Türkiye'nin salgınla mücadelede diğer ülkelere göre çok daha iyi durumda olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:



"Önümüzdeki yıl turizm sezonunun daha da iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye, salgın sürecinde başarılı bir sınavdan geçmiştir. Gelen müşteri sayılarına ve yaşananlara bakıldığında Türkiye'de herhangi bir aksilik yaşanmamıştır. Var olan vakalara ve olabilecek durumlara anında sağlık sistemimiz müdahale etmiştir. Bu, Türkiye'deki sağlık sisteminin sağlam şekilde ayakta durduğunun göstergesidir. Bunlar da müşteriye güven verir. Bu güveni de vermeye

devam etmeliyiz, bu şekilde ayakta durmalıyız. İnsanlar, tatil için güvenilir ülkeye gitmek ister. Önemli olan herhangi bir durumda müdahale edebilecek sağlık sisteminizin olması. Bunun da Türkiye'de olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz bu konuda çok avantajlıyız."