BODER Başkanı Dengiz: Turizm sektörü başarılı sınav verdi

BODRUM Turistik İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, turizm sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu. Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen sektör olarak başarılı bir sınav verdiklerini, çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. BODER olarak orman yangınlarında etkin bir rol oynadıklarını ve acil koordinasyon merkezine de destek sunduklarını belirten Ömer Faruk Dengiz, yerli ve yabancı konukların Bodrumu tercih etmeyi sürdürdüğünü dile getirdi.

SEZON DEVAM EDİYOR

Yaşanan yangının ardından eski kapasiteye tekrar ulaştıklarını kaydeden Dengiz, “Yangın esnasında maalesef bir kısım rezervasyon düşüşü yaşandı. Sonrasında temmuzun son haftasından itibaren eski kapasiteyi yakaladık. Yangınlarda sezon bitti gibi olumsuz bir algı yaratıldı. Bunların gerçeği yansıtmadığını söylemek isterim. BODER olarak yangın konusundaki çalışmalarımızla devletimizin ve milletimizin her daim yanında olduğumuzu gösterdik. Bodrumdaki tüm STK ve odalar ile BODER koordinasyonunda 2 bin 500 kişilik afetzedeye konaklamak için kapılarımızı açtık. Sezon hâlâ devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin konaklamaları da devam ediyor. Ağırlıklı olarak Ukrayna, Rusya, Balkan Ülkeleri Arap ülkeleri ağırlıklı olmak üzere turist yoğunluğu yaşanıyor. Eğer İngiltere, Türkiye’yi kırmızı bölgeden çıkarırsa Kasım ayı sonuna kadar sezonun devam etmesini bekliyoruz. Aslında amacımız sezonun tüm yıl boyuna yayabilmek. BODER olarak turizm sezonunu 12 aya uzaması için çalışmalarımızı davam ediyoruz. Sezonun uzaması öngörüsüyle, Bodrumda kış aylarında kapılarını açacak otel sayısında da bir artış bekliyoruz” dedi.



ÖZVERİLİ ÇALIŞMA

Muğla’nın pandemide mavi tabloda ilk defa yer almasının önemli bir başarı olduğunu söyleyen Dengiz, BODER olarak aşılama çalışmaları kapsamında da rol oynadıklarının altını çizdi. Dengiz, “Muğla Turizm İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve BODER’in koordinasyonunda otel çalışanlarının aşılanmaları konusunda ön ayak olduk. Ekipler özverili bir şekilde çalışarak işlerin aksamaması için otellere gelerek yerinde aşılamalar yapıldı ve hâlâ devam ediyoruz. Ülke bazında mavi tablonun daha da yayılmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.

HİKÂYE OLUŞTURULACAK

BODER olarak otellerin ve ilçenin tanıtımına katkı sağlamak için bir tanıtım filmi hazırlığının da sürdüğü bilgisini veren Ömer Faruk Dengiz, şöyle devam etti: “Ulusal kanallarda ve internet mecralarında yayınlanacak bu filmde Bodrum otellerinin ve yerel değerlerin ön plana çıkarılacağı bir hikâye oluşturulacak. Bodrum’un güzelliklerinin daha çok duyurulması ve bölgenin gerçek potansiyelini ortaya çıkarılması tüm sektör adına önemli bir avantaj sağlayacak. Ayrıca havayolları ve seyahat acenteleriyle de görüşerek 2022 yılındaki turizm sezonuna ilişkin bir yol haritası çıkarmak için çalışmalara başlayacağız. Kısa süre önce Turizm Bakanlığı tarafından Turizm Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Ege Bölgesinde yapılan ilk toplantı olması açısından önemliydi. Toplantıda yeni bir döneme giriyoruz vurgusu yapıldı. Tanıtıma daha çok önem verilmesi ve bununla ilgili yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Bodrum genelindeki süreçler ele alındı. Rezervasyon iptalleri yaşayan işletmeler için kredi konusunda destek talebi iletildi. Ayrıca BODER olarak Mazı ve Çökertme Bölgelerinde hizmet veren pansiyon, camping ve motel gibi küçük işletmeleri de ziyaret edip onların yanında olmak istiyoruz”

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