MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBitkisel üretim desteklerinden yüzde 51'i ödendi
GeriEkonomi Bitkisel üretim desteklerinden yüzde 51'i ödendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 07.04.2021 - 15:14 | Son Güncelleme:

Bitkisel üretim desteklerinden yüzde 51'i ödendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bitkisel üretim desteklerinden yüzde 51'i ödendi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, nisan ayı itibarıyla bitkisel üretim desteklerinden yüzde 51'inin çiftçilere ödendiğini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, bitkisel üretim destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Çiftçilerin nakdi desteğe en fazla ihtiyaç duyduğu ilkbahar döneminde, bitkisel üretim destekleme ödemelerini aksatmadan hesaplara yatırdıklarını belirten Pakdemirli, "Bu bağlamda, bitkisel üretim destekleme bütçesinin yüzde 51'ine tekabül eden 6,27 milyar lirayı nisan ayı itibarıyla çiftçilerimize ödedik. Destekleme bütçesinin kalan 6 milyar liralık kısmını ise ödeme takvimine göre çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

4
Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin) ödeme tarihi belli oldu - Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin) ne zaman yatacak
Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin) ödeme tarihi belli oldu - Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin) ne zaman yatacak?

Bu dönemde artan gübre fiyatlarından çiftçilerin olumsuz etkilenmemesi ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için mevcut gübre desteklerini yüzde 100 artırdıklarını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Ayrıca fark ödemesi desteği kapsamında kütlü pamuk primini yüzde 37,5, yağlık ayçiçeği primini yüzde 25 artırdık. Destekleme birim fiyatlarında ise en yüksek artışı sertifikalı tohum kullanım desteğine yaptık."

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi