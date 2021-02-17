Bitcoin'le kazananlar ve kaybedenler

Bugün 50 bin doları görerek yeni bir rekor kıran Bitcoin'in "paranın geleceği" olduğunu söyleyen geniş bir çevre var. Öte yandan özel bilgisayarlar ve işlemcilerle dijital para üretmek için bir yılda harcanan enerjinin hızla artması da çevre için hiç iyi bir haber değil. Bitcoin için bir yılda harcanan enerji, Türkiye'nin yıllık elektrik tüketiminin yüzde 40'ını aştı.

Üstelik Bitcoin birçok kişiye para kazandırdığı gibi, değerindeki iniş çıkışlar nedeniyle birçoklarına da büyük kayıplar getirdi.

Yani bu alanda yatırım yaparken yükselmek de mümkün, dibe vurmak da...

'BİTCOİN KAZANCIMLA İZLANDA TATİLİ YAPTIM'

James Saye, Teknoloji danışmanı

Bitcoin'e ilk kez 2017'de yatırım yaptım. Çok fazla para yatırmaktan çekinerek yaklaşık 500 sterlin ile başladım.

Yükseldiği bir dönemde 2 bin 500 sterlin kazandım ve bununla İzlanda'da güzel bir tatile çıktım. İzlanda güzel ama pahalı bir ülke. Bitcoin kazancı çok işime yaradı.

2018'de değeri düşükken bir kez daha aldım ve hala elimde tutuyorum, ancak zamanında kazancımı paraya çevirdiğim için de pişman değilim.

'EMEKLİLİK PLANIMIN BİR PARÇASI'

Heather Delaney, Gallium Ventures PR ajansının kurucusu

Ben "sessiz" bir kripto-yatırımcı sayılırım. Başlangıçta 5 pound ile girdim ve yavaş yavaş, kontrollü olarak yatırımımı artırdım. Bunu uzun dönemli bir strateji olarak gördüm. Ani yükseliş ve düşüşler bu yüzden beni çok kaygılandırmıyor.

Bitcoin'e yatırdığım para ve bugünkü kazancımı düşündüğümde, paramın yüzde 585,41 oranında değerlendiğini söyleyebilirim.

Bu parayı hiçbir zaman çekmedim. Ancak piyasanın iniş çıkış dönemlerinde başka para birimlerine çevirdiğim oldu.

Başkalarının bu yatırımlarla heyecan verici şeyler yaptığını biliyorum ancak bu benim için emeklilik planımın bir parçası.

'TEK KURUŞUNU BİLE GERİ ALAMADI'

David Stubley, 7 Elements siber güvenlik firmasının kurucusu

Dolandırıcılar tarafından Bitcoin hesabı ele geçirilen ve tüm parası çekilen bir müşterimiz vardı. Bu parayı evinin depozitosu için kullanmayı planlıyordu.

Hesabında şüpheli işlemler yapıldığı uyarısını alan bu kişi, hesabını kontrol etmeye karar verdi. Gönderilen bağlantıya tıkladı ancak bu bağlantı dolandırıcılara aitti. Gerçeğin tıpatıp kopyası olan bu uygulama ile şifresi ele geçirildi.

84 adet bitcoini vardı, dolandırıcılar 83'ünü kendi hesaplarına transfer ettiler. 2017'de bu olay gerçekleştiği sırada kaptırdığı paranın değeri 475 bin dolardı.

Blok zinciri teknolojisinden faydalanarak paranın izini sürdüğümüzde, çalınan paranın birçok başka hesaptan geçerek nihayetinde 15 milyon dolarlık bir hesaba ulaştığını gördük.

Dolandırıcıların kim olduğu tespit edilemedi ancak bu hesapların dondurulmasını sağlayabildik. En azından çalınan paraya erişim engellendi.

Çalınan para bugün 2,8 milyon dolar değerinde olabilirdi.

'KAZANDIKLARIMLA BENTLEY ALDIM'

Javed Khan, Bağımsız yatırımcı

Benim Bitcoin maceram yatırım amacıyla başlamadı. Başlangıçta bu para transferi için bir araçtı. Bankaların onayını beklemek istemiyordum ve daha kolay bir yolu tercih etmiştim.

2018'de fark ettim ki, para transferi yaparken bir miktar Bitcoin'i de hesabımda bırakıp değerinin yükselmesini takip edebilirdim. Değer kazandığını görmek beni de şaşırttı.

2020'nin Ocak ayında Bitcoin'deki kazancımı nakde çevirdim ve yaşadığım şehir Dubai'de kendime Bentley marka otomobil satın aldım. Galerideyken bir video çekip anneme gönderdim. Annem gurur duydu ve bunu izlerken ağladı.

Yalnızca kaybetmeyi göze aldığım kadar parayı Bitcoin'e yatırıyorum. En çok kaybım ise işlem ücretlerinde oluyor.

Bence Bitcoin almak için en iyi zaman kimsenin bunun hakkında konuşmadığı dönemler. Havasının sönmesini bekleyin.

'KABARIK ELEKTRİK FATURALARI İLE BAŞ BAŞA KALDIM'

Rohan Muscat, Proje müdürü ve elektrik mühendisi

Bitcoin ile 2010'da tanıştım ama bir donanım meraklısı olduğum için madenciliğini yapmak istedim. 2016 yılı sonlarında bunun için bir çift ekran kartı aldım ve işler iyi gitti.

Danışmanlık yaptığım bir start-up firması bana ödeme olarak bir miktar Horizon State (bir tür kripto para) verdi. 2017'de bunlar ve benim yatırımlarım toplam 40 bin Avustralya doları (yaklaşık 220 bin TL) ediyordu.

Madenciliği biraz daha büyütmek için adımlar attım. İlk başta kendi masrafını çıkarıyordu ancak sonradan büyük bir düşüşe geçtim. Elektrik faturam ayda 500-600 Avustralya doları (yaklaşık 3 bin TL) geliyordu çünkü madencilik ciddi bir elektrik sarfiyatına neden oluyor.

En sonunda madencilik ekipmanlarımı sattım ve kripto para olarak yaklaşık 2 bin Avustralya dolarını (11 bin TL) elimde tutuyorum.

Eğer işi daha sıkı takip etseydim daha fazlasını yapabilirdim ancak bunun stresi ve riskler beni mahvetti. Ben de risk almamayı seçtim.

'BİTCOİN EV ALMAMA YARDIMCI OLDU'

Daniel Crocker, Esnaf

2012'de bir teknoloji firmasında staj yapıyordum. Öğle yemeğinde genelde nasıl zengin olunabileceğiyle ilgili sohbet ederdik. Daha kimsenin Bitcoin'i duymadığı bir dönemde biz birkaç hafta üzerinde çalışıp Bitcoin yatırımı yaptık.

Bu ortak girişim çok uzun sürmedi ama neyse ki ben kendi payımı elimde tutmuştum.

Geçen yaz bunları sattım ve evimin depozitosunun yarısını bunlarla ödedim. Hala elimde biraz tutuyorum ama sabırlı olacağım. Bu, geleceğimi bağlamak istediğim bir yatırım değil.

Daha da ötesini yapan insanlar biliyorum, fakat ben bu kadarıyla da kendimi şanslı hissediyorum.