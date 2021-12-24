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Bitcoin'de güçlenme belirtisi! Kripto paralarda neler oluyor?

#Bitcoin#Kripto Para#Ethereum
Bitcoinde güçlenme belirtisi Kripto paralarda neler oluyor

Lider kripto para birimi Bitcoin 50 bin doların üzerine çıktı. Bir süredir 48 bin dolar seviyelerinde işlem gören ve tarihi zirvesi olan 69 bin dolardan yüzde 30 geride olan Bitcoin bugün yükseliş hareketi gösterdi. 200 günlük hareketli ortalamadan destek alan Bitcoin 51 bin 524 dolara kadar yükseliş sağladı.

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Kripto para birimleri dar alanda hareket etmeye devam ediyor. Bitcoin'i baz alarak hareket eden kripto para piyasalarında hafif yükselişler görülüyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin'in 51 bin doları aşmasıyla birlikte güçlenme grafiği ortaya çıkmaya başladı.
Küresel ekonomideki enflasyon endişeleri, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırım hamlesi, altın fiyatları gibi birçok etken altında fiyatlamalarını sürdüren kripto paralar tarihi zirvelerinden uzakta duruyorlar

Bitcoin güne 50 bin 963 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 50 bin 564 dolar, en yüksek de 51 bin 520 dolar seviyesi görüldü. Saat 08:47 itibarıyla 50 bin 972 dolar seviyesinde bulunuyor.

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ETHEREUM SIKIŞTI

Ethereum ise 4 bin doların üzerinde tutunma gayretinde bulunuyor. 3800-4000 dolar aralığını benimseyen Ethereum bir süredir dar bantta işlem görüyor. Güne 4123 dolardan başlayan Ethereum gün içinde en düşük 4078 dolar, en yüksek de 4129 dolar seviyesini gördü. Saat 08:47 itibarıyla yüzde 1'e yakın düşüşle 4 bin 93 dolardan alıcı buluyor.

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SHIBA YÜKSELDİ, DOGE DÜŞÜŞTE

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Şaka coinlerinden Shiba Inu yüzde 4'e yakın primle 0.00003850 dolar seviyesinde işlem görüyor. Milyarder iş adamı Elon Musk'ın desteklediği Dogecoin ise yüzde 0.50'ye yakın kayıpla 0.1811 dolardan alıcı buluyor.

İŞTE EN ÇOK YÜKSELENLER

En çok yükselen coinler arasında DENT yüzde 37 artışla 0.004858 dolar, OOKI yüzde 35.35 oranında artışla 0.02929 dolar, ANT yüzde 32.29 oranında artışla 10.69 dolar, MBOX yüzde 22.42 oranında artışla 6.2 dolar, PEOPLE yüzde 21 artışla 0.1671 dolar, SAND ise yüzde 20 oranında primle 6.09 dolardan işlem görüyor.

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