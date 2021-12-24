Fiyatlar düşecek, nokta

Şöyle şeyler oluyordu:
*
Kemal Bey, aday olmayı göze almış destansı konuşmalar yapıyordu.
*
Meral Hanım, başbakanlığı garantilemiş havasındaydı.
*
Ayşenur abla, dolara bakıp fenalıklar geçiriyor rolü yapıyordu.
*
Yine de sever, takdir ederdim Durmuş Yılmaz’ı.
*
“Başarılı bir Merkez Bankası Başkanı’dır” derdim. “Kalender meşrep bir havası var” derdim. “Bu topraklara özgü bir edası var” derdim.
*
Yani bir kredisi vardı benim gözümde.
Ve birkaç falsoyla bitip tükenecek bir kredi değildi bu.
*
Ama önceki gece...
Hiç düşünmeden şöyle derim:
*
“Asimetrik bir nezakete sahip. Adam kibarlıktan yıkılıyor abi!”
*
Mesela...
Ses tonu, asla ani inişlere ve ani çıkışlara kaymaz.
*
Mesela...
Yakından değil ama.
Uzaktan. Epey uzaktan.
*
Uzaktan baktığımda düzgün, sağduyulu, dedikoduya prim vermez biri gibi görünüyordu.
Türk Ceza Kanunu’nun yazımında görev almıştı.
AK Parti’nin dostuydu.
Bugünlerde nerelere savruldu acaba?
Daha önce de vurguladığım gibi...
Meclis’teki ilk sınavınızdan on numara beş yıldız aldınız.
*
Sonra çok önemli bir toplantı yaptınız:
“Yine mi TC ile uğraşılıyor? Ne gerek var? Neler oluyor?” diye söylenerek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a mesaj attım. “Doğru mu bu?” dedim.
*
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan bana gelen mesaj aynen şöyle:
*
“Ahmet Bey, tüm müftülüklerimizin isim tabelalarında TC var. Ama camilerde bu ibare zaten yok. Olmayan şey ile ilgili kaldırma talimatı nasıl verilecek? Bazı cami görevlileri isimden önce kendi inisiyatifleriyle TC koymuş, onlar da zaten duruyor. Durması da çok normal. Sadece rengi kırmızıya boyanacak, o kadar. Kaldırma söz konusu değil.”
*
Hiçbir derde derman olmayacak, dahası dertsiz başa dert açacak gereksiz bir uğraştır TC ile uğraşmak.
Nefret ettirmeyen, saygı uyandıran...
Önyargı oluşturmayan, sevdiren...
Bir üsluptu Bakan Nebati’nin üslubu.
*
TÜİK kapısına dayanan CHP’ye ve tüm muhalefet partilerine şöyle dedi:
*
“Detaylı bilgi talep eden tüm siyasi parti temsilcilerimizi Bakanlığımıza davet ediyorum. Lütfen gelin. Rahat rahat görüşelim, konuşalım.”
*
- 3 BİN 900 LİRA: Psikolojik sınır olarak beliren dört bin liranın altında kalacağı için bir tatminsizlik hissine yol açar.
*
- 4 BİN LİRA: Sürprizsiz, beklentiye uygun ve şaşırtmayan bir sonuç olacağı için halay çektirmez, düğün bayram ettirmez.
*
En öfkeli anınızda içinizden 10’dan 1’e doğru geri sayım yapın. Her şey bir anda anlamsızlaşacaktır.
Alpay Özalan öfkeliyse ve ayaktaysa... Oturun ve onu yalnız bırakın. Böylece yumruk yeme ihtimaliniz azalacaktır.
*
Öfkeden kendinizi kaybettiğiniz anda, gözlerini yumup Yunus Emre’yi, Mevlana’yı, Şeyh Edebali’yi aklınıza getirin.
*
Özgür Özel’in rakiplerini sinirlendirme potansiyeli var. Kabul. Fakat her defasında o kendini kurtarıyor, olan size oluyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın.
AH SERGEN YALÇIN AH
Siyasi ayrımcılık zerre kadar dikkate alınmadı.
Popüler kültürde yükselen değerler öne çıktı.
Var olan kutuplaşmaya hiç yüz verilmedi.
Uç noktalara savrulmamaya özen gösterildi.
Başarının hakkı teslim edildi.
Türkiye’nin en gözde starlarının buluştuğu platform çıktı ortaya.
Altın Kelebek
Söyledikleri marşın sözleri şöyleydi:
*
“Yolumuz devrim yoludur / Gelin kardaşlar gelin / Yurdumuza faşist dolmuş / Vurun kardaşlar vurun”
*
Barolar Birliği’nin yolu...
Taaa 87 yıl önce verilmiş bu hak.
Üstelik Avrupa’nın birçok ülkesinde henüz bu hak tanınmamışken.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 87 yıl önce tanınan bu hakla ilgili olarak yayınladığı mesajda şöyle demiş:
*
“Her ne kadar kadınlarımız, seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de, haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır.”
*
Bu cümleden yola çıkarak...
İki köşe yazısının cümleleri arasına sıkışmış şu iki bilgiye rastladım:
*
- BİR: Meğer Dünya Bankası’nın istatistik açısından bir Performans Endeksi varmış. Türkiye bu endekste 128 ülke arasında en iyi ilk 20’deymiş.
*
- İKİ: Meğer TÜİK’in istisnasız tüm verileri, aralıksız olarak uluslararası denetime tabi tutularak denetleniyormuş.
*
Bunlar gerçek mi abi?
Hakikaten de böyle mi?
“Birazdan Merkez Bankası’na gidiyorum” demiş ve bütün gözlerin kendisine çevrilmesini sağlamıştı.
*
Taraftarları coşmuştu.
“Yaşa Kılıçdaroğlu! Var ol Kılıçdaroğlu! Şimdi Merkez Bankası düşünsün! Müthiş hamle! İşte budur!”
“Nedir? Nereden çıktı bu?” falan diye minik bir araştırmaya giriştim.
Ve hemencecik buldum!
Gündüz kuşaklarının başa güreşen programlarından Esra Erol’un programında bir hanımefendi, “Kocamın kredi kartlarını bile ben ödedim ama o Şengül’le kaçtı” iddiasıyla ekrana çıkmış.
Stüdyoda esip savuruyor.
Eşi ise canlı yayına Zonguldak’tan bağlanmış.
*
Hanımefendi, kendisini bırakıp Şengül’le kaçan kocasına saydırıyor da saydırıyor.
Fotoğraflarıma bakanlar, genelde “Aman da ne şirin şey, aman da ne şeker şey, ben bunu yerim yahu” diyorlar, başka da bir şey demiyorlar.
Zannediyorlar ki ben gamsız, kasavetsiz, mutlu mesut yaşıyorum.
Ahmet Hakan’ın elinden çektiğim acıları asla fark etmeyip bana alenen ciğercinin kedisi muamelesi yapıyorlar.
Çok şükür, çok şükür!
Nihayet bunu fark eden bir kişi çıktı:
Bülent Arınç!
O engin ferasetiyle, o muhteşem basiretiyle, o meşhur uyanıklığıyla, o asla külyutmaz tabiatıyla...
Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine verilenleri, kendi marifetleriyle elde ettiklerini sananlardan oluşan bir hizip bu.
*
Kimdir bunlar?
Mesela
“Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar” diye başlayan hadis.
*
Geçenlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, işte bu meşhur hadisi okudu kürsüde.
*
Bazı yayın organları, bu hadisi alıntılayıp...
- Müslüme’nin babası, meğer dedesiymiş.
- Müslüme’nin annesi, kayınpederim bana tecavüz etti demiş.
- Müslüme’nin abisi de dedesinin çocuğuymuş.
*
Bu korkunç iddialar, bu felaket söylentiler, bu kan dondurucu haberler...
Yeni soruları da gündeme getiriyor:
*
Fiyatlar düşecek, nokta
Dolar bir kuruş artsa...
Anında fiyatlara yansıtanlar, dolar yüzde 40’a varan düşüş yaşadığı halde kıllarını kıpırdatmıyorlar.
*
Tutturmuşlar, “Yerine koyma maliyeti” diye bir gerekçe.
İyi de kardeşim, dolar düşünce yerine koyma maliyeti de düşmüş olmadı mı?
İndirsene fiyatları.
Dolar arttıkça...
İştahla arttırmıyor muydunuz fiyatları?
Bu gözler, aynı gün içinde aynı ürüne üç kere zam yaptığınızı gördü.
Neyi bekliyorsunuz fiyatları indirmek için?
*
Toplumsal talebi dikkate almıyorsunuz.
Sosyal medya çağrılarını umursamıyorsunuz.
Hazine ve Maliye Bakanı’nın uyarısına aldırmıyorsunuz.
Tüketici derneklerinin çağrılarına kulak asmıyorsunuz.
Nedir sizi insafa getirecek olan şey?
*
Önünde sonunda, öyle ya da böyle...
Bu fiyatlar düşecek.
Bu böyle gitmez, gidemez, gitmeyecek.
*
Bari güzellikle indirin de...
Azıcık takdir kazanın.
PAZARTESİ’DEN ÖNCE... PAZARTESİ’DEN SONRA...
PAZARTESİ’den önce...
Söylem üstünlüğü muhalefetteydi.
*
Pazartesi’den sonra...
Söylem üstünlüğü iktidara geçti.
*
Pazartesi’den önce...
Morali yüksek olan kesim muhalefetti.
*
Pazartesi’den sonra...
Morali yüksek olan kesim iktidar oldu.
*
Pazartesi’den önce...
Millet İttifakı’nda kimin aday olacağı çok önemli bir konuydu.
*
Pazartesi’den sonra...
Millet İttifakı’nda kimin aday olacağı o kadar da önemli değil.
*
Pazartesi’den önce...
Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ihtimal dahilindeydi.
*
Pazartesi’den sonra...
Böyle bir ihtimal kalmadı gibi.
*
Pazartesi’den önce...
AK Parti saflarında bir yılgınlık vardı.
*
Pazartesi’den sonra...
AK Parti saflarında bir heyecan var.
*
Pazartesi’den önce...
Babacan diye bir olgu vardı.
*
Pazartesi’den sonra...
Öyle bir olgu pek kalmadı.
*
NOT: Günün konjonktürüne göre yapılmış saptamalardır bunlar. Yatırım tavsiyesi değildir.
BARİ ÖZÜR DİLEMEYİ BAŞARABİLSEYDİ
DURMUŞ Yılmaz’ın Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayı dinledim.
*
Eveliyor, geveliyordu.
“Ben tam olarak öyle demedim, ben tam olarak böyle dedim” türü savunma cümleleri kuruyordu.
*
Oysa yapması gereken çok basit bir şeydi.
*
O kürsüye çıkıp şöyle diyecekti:
*
“Ey milletim! Hiç iyi bir sınav veremedim. Duygularımın, hıncımın, kinimin esiri oldum. Milliyetçi birine yakışmayan bir şey söyledim. Alım fırsatı gibi bir laf ettim. Çok ayıp ettim. Pişmanım. Özür dilerim.”
*
Bunu yapmak kendisine yeniden saygınlık kazandırır mıydı, kazandırmaz mıydı, bilmiyorum.
Ama bildiğim bir şey var:
*
Hiç değilse Durmuş Yılmaz dendiğinde hissettiğimiz o muazzam can sıkıntısı, bir nebze de olsa dinerdi.
MERAK ETTİĞİM İKİ ŞEY
BİR: Pazartesi’den sonra yapılan anketlerden ne çıkacak? Dolardaki düşüş, anketlere nasıl yansıyacak?
*
İKİ: “Dolar gördüğü yeri unutmaz” diye bir ekonomi efsanesi var. Bu efsane çöp sepetine basket olacak mı acaba?
DOLAR DÜŞERKEN MIRILDANDIKLARIM
Gün içinde bir ara freni patlamış kamyon gibi düştü mübarek...
*
Emin Çapa neden bu kadar öfkeli?
*
Düşüyor düşmekte olan...
*
“Erdoğan konuşunca düşüyor” diye yeni bir doktrin devreye girdi galiba.
TÜRK SANAT MÜZİĞİ’NİN EN ACI GÜNÜ
ALÂEDDİN Yavaşça’yı kaybetmenin hüznünü yaşarken...
Faruk Tınaz’ı da kaybettiğimiz haberini aldık.
*
Yavaşça, bir büyük çınardı.
Tınaz ise gençliğimizin sesiydi.
*
İki büyük kayıp.
Zaten hep kaybetmekte olan ‘Türk Sanat Müziği’ne çok ağır bir darbe oldu.
*
Her iki sanatçı için de Allah’tan rahmet diliyorum.