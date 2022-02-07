Bitcoin’de yükseliş sürer mi? Kritik tarihler yaklaşıyor!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Meteorolojiden peş peşe 4 uyarı Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat...Meteoroloji'den peş peşe 4 uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat...#Meteoroloji
Macrona soğuk duş Kremlinden açıklama geldi: Önemli atılımlar beklemiyoruzMacron'a soğuk duş! Kremlin'den açıklama geldi: Önemli atılımlar beklemiyoruz#Macron
Bitcoin’de 14 gün sonra ilk Yükseliş sürer miBitcoin’de 14 gün sonra ilk! Yükseliş sürer mi?#Kripto Para Piyasaları
Üsküdarda binada patlama Yaralılar varÜsküdar'da binada patlama! Yaralılar var#Üsküdar
İçişler Bakanlığı açıkladı Isparta Valiliğinde geçici görev değişikliğiİçişler Bakanlığı açıkladı! Isparta Valiliği'nde geçici görev değişikliği#Isparta Valisi
İki yıldır kapalıyız ama... Zararı faydasından fazla çıktıİki yıldır kapalıyız ama... Zararı faydasından fazla çıktı!#Koronavirüs
Ne faiz mesajı ne de tahviller... Uzmanlar cevapladı: Altın fiyatları neden düşmediNe faiz mesajı ne de tahviller... Uzmanlar cevapladı: Altın fiyatları neden düşmedi?#Altın Fiyatları
2 türü geliştirildi... Tescile gönderildi İtalyanlardan şimdiden talep yağıyor2 türü geliştirildi... Tescile gönderildi! İtalyanlardan şimdiden talep yağıyor #Kamkat
Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…#Emlak Dolandırıcılığı
Dünya bu kahramanı konuşuyor... Günlerce çıplak elleri ile kazdıDünya bu kahramanı konuşuyor... Günlerce çıplak elleri ile kazdı!#Rayan
Bir yıl ajanlık eğitimi aldı... Dünyası başına yıkıldıBir yıl ajanlık eğitimi aldı... Dünyası başına yıkıldı!#ABD
Çizdiği setle F.Bahçeyi yıkan Belözoğlundan 18 milyon euroluk nokta atışıÇizdiği setle F.Bahçe'yi yıkan Belözoğlu'ndan 18 milyon euroluk nokta atışı#Transfer
Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda ücretsiz internet kotası 32 GB’ye çıkarılacakBakan Kasapoğlu: Yurtlarda ücretsiz internet kotası 32 GB’ye çıkarılacak#Gençlik Ve Spor Bakanı
Yastık savaşı spor oldu: Eline yastığını alan rakibini tek vuruşta uyutmaya çalışıyorYastık savaşı spor oldu: Eline yastığını alan rakibini tek vuruşta 'uyutmaya' çalışıyor!#Yastık Savaşı
Adı konmamış ilişkiden bir bebek daha dünyaya geldiAdı konmamış ilişkiden bir bebek daha dünyaya geldi#Kylie Jenner
HABERLEREkonomi Haberleri

Bitcoin’de yükseliş sürer mi? Kritik tarihler yaklaşıyor!

#Kripto Para Piyasaları#Bitcoin (BTC)#Ethereum (ETH)
Bitcoin’de yükseliş sürer mi Kritik tarihler yaklaşıyor
Şenay ZEREN

Kripto para birimlerinin çoğunda yön yeniden yukarı dönerken; Bitcoin fiyatları geçtiğimiz cuma günü 14 gün aradan sonra ilk defa, kritik seviye olan 40 bin doların üzerine çıktı. Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, 10 ve 15 Şubat’ın önemliliğine dikkat çekerken; Bitcoin’de yaşanan yükselişi ve takip edilmesi gereken seviyeleri hurriyet.com.tr’ye değerlendirdi.

Haberin Devamı

ABD Merkez Bankası’nın (Fed), beklentilerin üzerinde gelen şahin tondaki mesajları öncesi toparlanma eğiliminde olan kripto para birimleri, Fed sonrası riskli varlıkların üzerinde oluşan baskıyla yeniden düşüş eğilimine girmişti. 35 bin 500 dolarlı seviyelere kadar gerileyen Bitcoin fiyatları, yeniden toparlanma çabasıyla ilerlerken; geçtiğimiz cuma günü 14 gün aradan sonra yeniden 40 bin doların üzerini gördü. Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, şubat ayının kripto paralar için oldukça önemli olduğunu belirtirken; kritik gelişmeleri, “İlk olarak Başkanlık emri ile ABD’de Hazine Sekreterine devasa yetkiler gelebilir ve ikinci olarak ise SEC (Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) tarafından ABD’li bankalara kripto paralarda hizmet vermek için yetki tanımlanabilir” şeklinde belirtti.

Haberin Devamı

Küresel bazda kripto paraların piyasa değerinde yükseliş sürerken; son 24 saatte yüzde 2‘nin üzerinde değer kazanarak 1,95 trilyon dolara kadar yükseldi.

Bitcoin’de yükseliş sürer mi Kritik tarihler yaklaşıyor

YENİDEN 40 BİN DOLARIN ÜZERİNDE

Bitcoin fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününe 41 bin 585 dolar seviyesinden başlarken; gün içerisinden en yüksek 42 bin 990 doları, en düşük ise 41 bin 102 doları gördü. İşlem hacmi en yüksek kripto para birimi Bitcoin (BTC), saat 13:15 itibarıyla yüzde 4,40 oranında yükselişle 42 bin 367 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gözden Kaçmasın

Ne faiz mesajı ne de tahviller... Uzmanlar cevapladı: Altın fiyatları neden düşmediNe faiz mesajı ne de tahviller... Uzmanlar cevapladı: Altın fiyatları neden düşmedi?Haberi görüntüle

En popüler ikinci kripto para birimi olan Ethereum’da (ETH), yükselişlere eşlik ederken; yeni haftaya 2 bin 971 dolardan başladı. Ethereum, gün içerisinde en yüksek 3 bin 108 doları, en düşük 2 bin 971 doları görürken; 18 gün sonra yeniden 3 bin doların üzerine taşındı. ETH şu dakikalarda ise, yüzde 3,72 oranında yükselişle 3 bin 67 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Bitcoin’de yükseliş sürer mi Kritik tarihler yaklaşıyor

BİTCOİN’DE YÜKSELİŞ DEVAM EDER Mİ?
Beste Naz Süllü - Huobi Global Araştırma Müdürü

Haberin Devamı

Bitcoin’de yükseliş sürer mi Kritik tarihler yaklaşıyor

Bitcoin’de kritik tarihlere yaklaşırken tekrardan 40 bin doların üzerine çıkması ile yeni yükselişlere de zemin hazırladı. Yeni haftaya 43 bin dolar seviyesinden başlayan Bitcoin’in (BTC) geri planında çok güçlü zincir verileri şimdilik bulunmuyor. Fakat 32 bin dolar seviyesinin haftalıkta kanala işaret etmesi ile bu bölgenin dip olduğunu ve tahminlerimizin de ilk etapta 45 bin dolar seviyesi olduğunu geçen hafta belirtmiştik.

Gözden Kaçmasın

Toshiba üçe bölünme planından vazgeçtiToshiba üçe bölünme planından vazgeçtiHaberi görüntüle

BİTCOİN’DE KRİTİK TARİHLER YAKLAŞIYOR!

10 Şubat tarihinde Senato’da madenciler ve 15 Şubat’ta da stablecoinler hakkında görüşmeler yapılacak. Bu kritik görüşmeler öncesinde yatırımcıların portföylerinin bir kısmı stablecoinde dururken, yine de kripto paralara yönelik iştah ve hassasiyetin arttığını söyleyebiliriz. Fakat sürekli ve uzun vadeli trend onayını şu anda alamıyoruz. Stablecoinlerin BTC’ye dönüş hızı çok yavaş, irili ufaklı BTC cüzdanlarında yoğun alım şimdilik yok ve borsalardan da anlamlı bir çıkış görülmedi. Bu nedenle ABD etabını atlatana kadar daha kısa vadeli hedefler söz konusu olabilir. 45 bin dolar ve 48 bin 900 dolar radarımızda olurken, bu hafta takipteki altcoinlerimiz; Bitcoin(BTC), Avalanche (AVAX), Harmony (ONE), Hedera (HBAR) ve Basic Attention Token(BAT) olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kripto Para Piyasaları#Bitcoin (BTC)#Ethereum (ETH)

BAKMADAN GEÇME!

Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

#Emlak Dolandırıcılığı
13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar! Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

#ALMANYA
Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

#Emlak Dolandırıcılığı
13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar! Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

#ALMANYA
Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı