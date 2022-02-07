Bitcoin’de yükseliş sürer mi? Kritik tarihler yaklaşıyor!

Haberin Devamı

ABD Merkez Bankası’nın (Fed), beklentilerin üzerinde gelen şahin tondaki mesajları öncesi toparlanma eğiliminde olan kripto para birimleri, Fed sonrası riskli varlıkların üzerinde oluşan baskıyla yeniden düşüş eğilimine girmişti. 35 bin 500 dolarlı seviyelere kadar gerileyen Bitcoin fiyatları, yeniden toparlanma çabasıyla ilerlerken; geçtiğimiz cuma günü 14 gün aradan sonra yeniden 40 bin doların üzerini gördü. Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, şubat ayının kripto paralar için oldukça önemli olduğunu belirtirken; kritik gelişmeleri, “İlk olarak Başkanlık emri ile ABD’de Hazine Sekreterine devasa yetkiler gelebilir ve ikinci olarak ise SEC (Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) tarafından ABD’li bankalara kripto paralarda hizmet vermek için yetki tanımlanabilir” şeklinde belirtti.

Haberin Devamı

Küresel bazda kripto paraların piyasa değerinde yükseliş sürerken; son 24 saatte yüzde 2‘nin üzerinde değer kazanarak 1,95 trilyon dolara kadar yükseldi.

YENİDEN 40 BİN DOLARIN ÜZERİNDE

Bitcoin fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününe 41 bin 585 dolar seviyesinden başlarken; gün içerisinden en yüksek 42 bin 990 doları, en düşük ise 41 bin 102 doları gördü. İşlem hacmi en yüksek kripto para birimi Bitcoin (BTC), saat 13:15 itibarıyla yüzde 4,40 oranında yükselişle 42 bin 367 dolar seviyesinde işlem görüyor.

En popüler ikinci kripto para birimi olan Ethereum’da (ETH), yükselişlere eşlik ederken; yeni haftaya 2 bin 971 dolardan başladı. Ethereum, gün içerisinde en yüksek 3 bin 108 doları, en düşük 2 bin 971 doları görürken; 18 gün sonra yeniden 3 bin doların üzerine taşındı. ETH şu dakikalarda ise, yüzde 3,72 oranında yükselişle 3 bin 67 dolar seviyesinde hareket ediyor.

BİTCOİN’DE YÜKSELİŞ DEVAM EDER Mİ?

Beste Naz Süllü - Huobi Global Araştırma Müdürü

Haberin Devamı





Bitcoin’de kritik tarihlere yaklaşırken tekrardan 40 bin doların üzerine çıkması ile yeni yükselişlere de zemin hazırladı. Yeni haftaya 43 bin dolar seviyesinden başlayan Bitcoin’in (BTC) geri planında çok güçlü zincir verileri şimdilik bulunmuyor. Fakat 32 bin dolar seviyesinin haftalıkta kanala işaret etmesi ile bu bölgenin dip olduğunu ve tahminlerimizin de ilk etapta 45 bin dolar seviyesi olduğunu geçen hafta belirtmiştik.

Gözden Kaçmasın Toshiba üçe bölünme planından vazgeçti Haberi görüntüle

BİTCOİN’DE KRİTİK TARİHLER YAKLAŞIYOR!

10 Şubat tarihinde Senato’da madenciler ve 15 Şubat’ta da stablecoinler hakkında görüşmeler yapılacak. Bu kritik görüşmeler öncesinde yatırımcıların portföylerinin bir kısmı stablecoinde dururken, yine de kripto paralara yönelik iştah ve hassasiyetin arttığını söyleyebiliriz. Fakat sürekli ve uzun vadeli trend onayını şu anda alamıyoruz. Stablecoinlerin BTC’ye dönüş hızı çok yavaş, irili ufaklı BTC cüzdanlarında yoğun alım şimdilik yok ve borsalardan da anlamlı bir çıkış görülmedi. Bu nedenle ABD etabını atlatana kadar daha kısa vadeli hedefler söz konusu olabilir. 45 bin dolar ve 48 bin 900 dolar radarımızda olurken, bu hafta takipteki altcoinlerimiz; Bitcoin(BTC), Avalanche (AVAX), Harmony (ONE), Hedera (HBAR) ve Basic Attention Token(BAT) olacak.