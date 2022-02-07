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Toshiba üçe bölünme planından vazgeçti

#Toshiba#Japonya#Ekonomianasayfa
Toshiba üçe bölünme planından vazgeçti

Zor durumdaki Japon elektronik devi Toshiba, hissedarlardan gelen itirazlar sonrasında 3'e bölünme planından vazgeçti. İkiye bölünme kararı alan Toshiba, çekirdek olmayan varlıkları da satacak.

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Toshiba yaptığı açıklamada, altyapı bölümünün üçüncü bir şirket olarak konumlandırılmasından vazgeçildiğini, ikiye bölünmenin orjinal plandan daha sorunsuz ve daha ucuza gerçekleştirileceğini belirtti.

Şirket'in hafıza çipi bölümü Kioxia Holdings Corp'ın halka arz edilmesi değerlendirilen seçenekler arasında.

Bunun yanı sıra klima, havalandırma sistemleri üreticisi Tospiba Carrier'in yüzde 55 hissesi 100 milyar yen karşılığında Carrier Global Corp'a satılacak.

2021 yılının Kasım ayında basına yansıyan haberlerde şirketin altyapı, teknolojik aletler ve bellek çiplerine odaklanacak olan üç ayrı şirket olarak faaliyetlerini yürütme planlarını açıklamaya hazırlandığı bilgisi yer almıştı.

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